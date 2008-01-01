20 июля
Международный день шахмат
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Новости Культура | 20 июля 2020 | 21:04
В Даугавпилсской крепости отметили 208-ю годовщину боевого крещения
18 июля в Даугавпилсской крепости отметили 208-ю годовщину боевого крещения крепости. 208 лет назад, с 1 по 3 июля (по старому стилю) 1812 года, в Даугавпилсской крепости проходило сражение, в ходе которого маршал французской армии Николя Удино напал на предмостное укрепление крепости с целью перебраться на другой берег Даугавы, захватить цитадель и угрожать Санкт-Петербургу.
В этот день в крепости витала атмосфера 19-го века, а её посетители на протяжении всего дня могли ощутить дух того времени. В 10:00 на площади перед Арт — объектом «Призрак крепости» открылся традиционный блошиный рынок, в 11:30 перед центром Культуры и информации началась торжественная церемония поднятия крепостного флага и открытие Николаевских ворот. В 12:00 на валу у Николаевских ворот прозвучал полуденный пушеный выстрел, в свою очередь в 12:15 в Крепостном саду, рядом с памятником-фонтаном, который посвящён столетию победы над французской армией, прошла минута молчания, во время которой клубы исторической реконструкции и гости мероприятия почтили память погибших и возложили цветы к памятнику.
На протяжении всего дня (с 11:00 до 18:00) во дворе восьмого бастиона для посетителей был открыт гарнизонный лагерь, в котором можно было осмотреть генеральские и офицерские палатки, а также поучаствовать в исторических играх. У Центра культуры и информации работала информационная палатка, где посетители крепости могли получить бесплатные карты крепости и буклеты, а также получить информацию о других городских объектах туризма.
Атмосферу 19-го века помогли создать: Даугавпилсский клуб исторической реконструкции, Клуб исторической реконструкции «Kayserlich Russisch - Deutsche Legion e.V. – Kurland» (Рига), Клуб исторического танца «Dinaburg 1812» и Клуб исторического моделирования «Рубеж».
За весь день мероприятие посетило до 2500 человек. Все мероприятия проходили под открытым небом на протяжении всего дня.
Мероприятие организовал Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости в сотрудничестве с Даугавпилсским клубом исторической реконструкции
Информацию подготовил:
Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости
cietoksnis@daugavpils.lv
Foto: Anastasija Kočmarjova, Andrejs Jemeļjanovs
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