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Новости Культура | 20 июля 2020 | 21:04

В Даугавпилсской крепости отметили 208-ю годовщину боевого крещения

18 июля в Даугавпилсской крепости отметили 208-ю годовщину боевого крещения крепости. 208 лет назад, с 1 по 3 июля (по старому стилю) 1812 года, в Даугавпилсской крепости проходило сражение, в ходе которого маршал французской армии Николя Удино напал на предмостное укрепление крепости с целью перебраться на другой берег Даугавы, захватить цитадель и угрожать Санкт-Петербургу.

В этот день в крепости витала атмосфера 19-го века, а её посетители на протяжении всего дня могли ощутить дух того времени. В 10:00 на площади перед Арт — объектом «Призрак крепости» открылся традиционный блошиный рынок, в 11:30 перед центром Культуры и информации началась торжественная церемония поднятия крепостного флага и открытие Николаевских ворот. В 12:00 на валу у Николаевских ворот прозвучал полуденный пушеный выстрел, в свою очередь в 12:15 в Крепостном саду, рядом с памятником-фонтаном, который посвящён столетию победы над французской армией, прошла минута молчания, во время которой клубы исторической реконструкции и гости мероприятия почтили память погибших и возложили цветы к памятнику.

На протяжении всего дня (с 11:00 до 18:00) во дворе восьмого бастиона для посетителей был открыт гарнизонный лагерь, в котором можно было осмотреть генеральские и офицерские палатки, а также поучаствовать в исторических играх. У Центра культуры и информации работала информационная палатка, где посетители крепости могли получить бесплатные карты крепости и буклеты, а также получить информацию о других городских объектах туризма.

Атмосферу 19-го века помогли создать: Даугавпилсский клуб исторической реконструкции, Клуб исторической реконструкции «Kayserlich Russisch - Deutsche Legion e.V. – Kurland» (Рига), Клуб исторического танца «Dinaburg 1812» и Клуб исторического моделирования «Рубеж».

За весь день мероприятие посетило до 2500 человек. Все мероприятия проходили под открытым небом на протяжении всего дня.

Мероприятие организовал Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости в сотрудничестве с Даугавпилсским клубом исторической реконструкции

 

Информацию подготовил:

Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости

cietoksnis@daugavpils.lv

Foto: Anastasija Kočmarjova, Andrejs Jemeļjanovs

Daugavpils
 

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