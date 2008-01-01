20 июля
Международный день шахмат
Именины:
Рамона, Ритма / Герман, Евдокия
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня вам придется задавать много вопросов. Не забывайте, что для того, чтобы получить хороший ответ, необходимо правильно и четко сформулировать вопрос.
Источник: ignio.com
- День
- 25 .. 27 C
- Вечер
- 21 .. 23 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- 14 .. 16 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1428 ()
|GBP
|0.9108 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|81.8409 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Под Даугавпилсом при невыясненных обстоятельствах погиб велосипедист
В субботу, 11 июля, при невыясненных обстоятельствах в Даугавпилсском каре в волости Свентес погиб в ...
2. В Даугавпилсе компания жестоко избила и ограбила женщину, пострадавшая скончалась
3. PrivatBank закроет филиал в Даугавпилсе
4. «Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка
5. Даугавпилсская крепость отметит 208-ую годовщину боевого крещения
6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
7. Даугавпилчанина обвиняют в отмывании «ирландских» 20 тысяч евро
8. У главы Даугавпилсского олимпийского центра — Covid-19
9. Таможня изъяла незадекларированные 25 тысяч евро на границе с Белорусью
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 20 июля 2020 | 21:02
Заключительная выставка 8-го Международного симпозиума керамического искусства
24 июля в 16.00 в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко будет открыта заключительная выставка 8-го Международного симпозиума керамического искусства ЛАБОРАТОРИЯ КЕРАМИКИ.
В течение двух недель художники керамики стран Балтии объединились на совместном симпозиуме, где каждый по-своему интерпретировал палитру возможностей материала. Освобожденные от повседневных работ, большой городской суеты или сельских обязанностей, художники могли предаться вдохновению, что дают стены Даугавпилсской крепости, живописные изгибы Даугавы, Латгальская культурная среда и совместное времяпрепровождение в это особенное время.
Представленные на выставке работы являются фиксацией профессионализма, чувственности и идей художников, что документирует картину современного искусства, и позволяет оглядываться на 2020 год как на время, когда, вопреки всему, состоялся восьмой Международный симпозиум Керамического искусства ЛАБОРАТОРИЯ КЕРАМИКИ.
Участники симпозиума: Харалдс Егодзинскис (Латвия), Моника Гедримайте (Литва), Агне Шемберайте (Литва), Ольга Мелехина (Латвия), Рудис Петерсонс (Латвия), Агнесе Сунепа (Латвия), Иева Юрка (Латвия), Лаура Пелда (Эстония), Лаури Килускс (Эстония), Уна Гура (Латвия), Лилия Зейля (Латвия), Элеонора Пастаре (Латвия), Илона Абдулаева (Латвия), Неллия Дзалба (Латвия).
Выставка в Центре Ротко открыта до 25 октября текущего года.
Добавить комментарий