Новости Культура | 20 июля 2020 | 21:02

24 июля в 16.00 в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко будет открыта заключительная выставка 8-го Международного симпозиума керамического искусства ЛАБОРАТОРИЯ КЕРАМИКИ.

В течение двух недель художники керамики стран Балтии объединились на совместном симпозиуме, где каждый по-своему интерпретировал палитру возможностей материала. Освобожденные от повседневных работ, большой городской суеты или сельских обязанностей, художники могли предаться вдохновению, что дают стены Даугавпилсской крепости, живописные изгибы Даугавы, Латгальская культурная среда и совместное времяпрепровождение в это особенное время.

Представленные на выставке работы являются фиксацией профессионализма, чувственности и идей художников, что документирует картину современного искусства, и позволяет оглядываться на 2020 год как на время, когда, вопреки всему, состоялся восьмой Международный симпозиум Керамического искусства ЛАБОРАТОРИЯ КЕРАМИКИ.

Участники симпозиума: Харалдс Егодзинскис (Латвия), Моника Гедримайте (Литва), Агне Шемберайте (Литва), Ольга Мелехина (Латвия), Рудис Петерсонс (Латвия), Агнесе Сунепа (Латвия), Иева Юрка (Латвия), Лаура Пелда (Эстония), Лаури Килускс (Эстония), Уна Гура (Латвия), Лилия Зейля (Латвия), Элеонора Пастаре (Латвия), Илона Абдулаева (Латвия), Неллия Дзалба (Латвия).

Выставка в Центре Ротко открыта до 25 октября текущего года.

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