Самоуправление проводит исследование Гарнизонного кладбища

Новости Общество | 20 июля 2020 | 21:00

Осенью прошлого года на Гарнизонном кладбище силами предприятия «Labiekartošana-D» была произведена расчистка территории от зарослей и кустарников под новые захоронения. Этой весной в этом месте, прямо на поверхности земли, были обнаружены культурно-исторические ценности, боеприпасы и фрагменты человеческих останков. Свою обеспокоенность по этому поводу сразу же высказало Генеральное консульство Российской Федерации в Даугавпилсе. Поэтому самоуправление приостановило проводимые здесь работы и решило провести тщательное исследование.

Обнаруженные захоронения вполне могут относиться к концу или даже середине 19 века, когда Гарнизонное кладбище только создавалось для упокоения воинов и персонала Даугавпилсской крепости. Для более точной картины была создана специальная группа, уже заслушаны мнения историков, специалистов, в том числе от Государственной инспекции по охране памятников, а из Латвийского университета приглашен археолог, который уже занимается данной территорией. Самоуправление также постарается получить копии исторических чертежей кладбища из российских архивов.

Стоит заметить, что предприятие «Labiekartošana-D» вывезло часть исторических надгробий с этого места на свою базу, где они хранятся в полной сохранности. Как только будет принято решение о статусе Гарнизонного кладбища, их сразу вернут на свое место, возможно, создав здесь мемориальный комплекс или некрополь, который дополнит имеющееся здесь советское братское кладбище и захоронения крепостного гарнизона времен Первой Латвийской республики. Не исключено, что при изменении статуса кладбища дальнейшие гражданские захоронения здесь будут прекращены.

Учитывая ситуацию, на Гарнизонное кладбище установлены круглосуточные камеры видеонаблюдения, протянуто ограждение. Муниципальная полиция следит за территорией, оперативно выезжая на все подозрительные случаи присутствия людей в этой зоне.

Daugavpils

