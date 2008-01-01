Трагедия в Латгалии: на озере перевернулась лодка, один человек утонул

Новости Происшествия | 18 июля 2020 | 18:59

Пресс-фото Пресс-фото

В минувшую пятницу в Дагде утонул человек, который выпал из лодки, рассказали агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

По данным ГПСС, в озере перевернулась лодка, где находились двое. Один из людей выбрался на берег, второй не сумел. Спасатели нашли тело утонувшего на расстоянии 30 м от берега.

С начала года в водоемах Латвии утонули 70 человек.

Delfi