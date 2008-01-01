18 июля
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Сегодня все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуетесь, лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Происшествия | 18 июля 2020 | 18:59
Трагедия в Латгалии: на озере перевернулась лодка, один человек утонул
В минувшую пятницу в Дагде утонул человек, который выпал из лодки, рассказали агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
По данным ГПСС, в озере перевернулась лодка, где находились двое. Один из людей выбрался на берег, второй не сумел. Спасатели нашли тело утонувшего на расстоянии 30 м от берега.
С начала года в водоемах Латвии утонули 70 человек.
Delfi
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