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Новости Культура | 17 июля 2020 | 22:06
В Даугавпилсе «Музыкальный август» прирастет субботами в парке Дубровина
Приближающийся последний месяц лета в Даугавпилсе пройдет под знаком музыки: к уже традиционному фестивалю «Музыкальный август» прибавятся вечерние посиделки в Дубровинском парке — по субботам и под живую музыку, рассказали Rus.Lsm.lv в Управлении культуры.
«Мы начнем уже в последнюю субботу июля — 25-го. Можно считать это своеобразной увертюрой «Музыкального августа», который стартует в четверг, 6 августа. В парке Дубровина будет установлена сцена, на ней преимущественно местные музыканты (но могут быть и гости из Риги и Литвы — Л.В.) дадут шесть концертов. Кроме названного июльского, пять концертов в августе — 1, 8, 15, 22 и 29-го. Это субботние вечера, начало концертов в 19:00, завершение — в 22:00. Первый июльский концерт закончится на час раньше — в 21:00. Вход, естественно, свободный. Прозвучит музыка разных жанров, так что приглашаем семьи, слушателей разного возраста. Точная программа — на следующей неделе», - рассказала руководитель Управления культуры Элеонора Клещинская.
Заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский в телефонном разговоре с Rus.Lsm.lv отметил, что есть идея провести в Даугавпилсе в 2021 году первый фестиваль Street Food.
«Самоуправление закупило мебель, специальные палатки, мы приглашаем к сотрудничеству местных рестораторов, владельцев кафе. Большой фестиваль мы планируем в следующем году, сейчас же можно в рамках субботних музыкальных вечеров в Дубровинке сделать своеобразные репетиции: предложить слушателям напитки и закуски, что-нибудь необычное. Такой приятный отдых: музыка, еда, парк, фонтан, закат… У нас прошло первое рабочее совещание по этому вопросу. Владельцы заведений общепита переживают в данный момент не лучшие времена, жалуются на финансовые трудности и боятся рисковать. Мы их понимаем, но надеемся на отзывчивость и обещаем со своей стороны поддержку», — сказал вице-мэр.
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