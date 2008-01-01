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Сегодня вы, вероятно, будете всем недовольны. Не без оснований, конечно, но вам-то от этого лучше не станет, да и не изменится ничего. День обещает быть противным.

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Источник: ignio.com

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Новости Экономика | 17 июля 2020 | 22:05

Даугавпилс не пошел на мировую с «мусорной» фирмой

Депутаты Даугавпилса отказались от 100 тысяч евро, которые предлагала компания Clean-R, чтобы завершить судебную тяжбу, сообщает Служба новостей Латвийского радио-4.

В середине 2017 года самоуправление подало иск на 773 тысячи евро — он заявило, что Clean-R неправильно рассчитывала вывоз мусора. Первый суд город проиграл, но подал апелляцию. Следующий суд состоится в сентябре — и в Даугавпилсе рассчитывают выиграть и взыскать всю сумму.

«Большинством было принято данное решение — хотя бы до сентября, когда будет возобновлён судебный процесс. На данном этапе уже потрачены некие средства на бюрократические процедуры и заключения. В связи с этим мнение большинства депутатов — работать над тем, чтобы, если в данном случае подтвердиться вина поставщика услуг, город получил бы компенсацию в полном размере.

Тот документ, который мы получили от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, говорит, что в данном контексте в делопроизводстве это будет рассчитываться как неправильный юридический жест — и самоуправление не сможет продолжить делопроизводство и получить компенсацию в полном размере. Политически данное решение пагубно повлияло бы на всех политиков, которые приняли бы данное решение», — указал председатель самоуправления Игорь Прелатов.

В Clean R уверены в своей правоте и победе в следующей судебной инстанции, но готовы пожертвовать городу 100 тысяч евро на проекты по защите окружающей среды и прекратить тяжбу, которая отвлекает от работы.

«Предлагаем мировое соглашение, потому что не видим смысла больше судится с думой, так как выиграли суд первой инстанции и считаем, что во всём правы. И суд также огласил все аргументы, объяснил, почему решение суда было именно таким. Clean R работал по всем пунктам договора и закона, который был в силе, когда мы работали», — пояснил член правления Clean R Гунтар Левиц.

LSM 

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