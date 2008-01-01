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Сегодня вам показаны походы в бассейн, баню, купание в проруби - на выбор. Если все это неосуществимо - просто примите утром душ, и день будет удачнее. Контакт с водой улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал.

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Источник: ignio.com

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Новости Происшествия | 17 июля 2020 | 12:16

Краславская полиция обнаружила очередную плантацию марихуаны

LRPP

Сотрудники Краславского участка Латгальского регионального управление полиции (ЛРУП) на основании оперативной информации раскрыли плантацию марихуаны.

По данным ЛРУП, проверка в доме проводилась в рамках начатого ранее уголовного процесса. В одном из помещений полиция изъяла специальное оборудование, а также 24 куста марихуаны.

По делу начат уголовный процесс. Подозреваемому, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов,грозит уголовная ответственность.

Делфи

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