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Поверьте в свою удачу - чем сильнее будет ваша вера, тем удачливее вы будете. Сегодня можно даже пойти на некоторый риск, в разумных пределах, разумеется.

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Новости Общество | 16 июля 2020 | 21:06

В субботу на улице Ригас развернется ярмарка

Daugavpils.lv

В субботу, 18 июля, в Даугавпилсе на улице Ригас состоится очередная ярмарка. Время торговли – с 10:00 до 16:00.

Заявки на торговли оформили около ста предпринимателей. Организаторы позаботятся о соблюдении двухметровой дистанции. Соблюдать дистанцию призывают и покупателей.

Следующая ярмарка – 15 августа.
 

D-fakti.lv

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