В субботу на улице Ригас развернется ярмарка

Новости Общество | 16 июля 2020 | 21:06

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В субботу, 18 июля, в Даугавпилсе на улице Ригас состоится очередная ярмарка. Время торговли – с 10:00 до 16:00.

Заявки на торговли оформили около ста предпринимателей. Организаторы позаботятся о соблюдении двухметровой дистанции. Соблюдать дистанцию призывают и покупателей.

Следующая ярмарка – 15 августа.



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