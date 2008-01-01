В думских комитетах произошла рокировка сопартийцев

Новости Политика | 16 июля 2020 | 21:04

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16 июля 2020 года на плановом заседании Даугавпилсской городской думы, который прошел в условиях дистанционной работы по компьютерной связи, депутаты приняли решения об изменениях в составах комитетов.

Депутаты освободили Рихарда Эйгима («Наша партия») от обязанностей члена Финансового комитета, Комитета по социальным вопросам, Комитета по развитию. Его место в комитетах заняла сопартиец, вице-мэр Ливия Янковска.

Депутаты освободили Айвара Здановского («Наша партия») от обязанностей члена Комитета по городскому хозяйству. Его место заняла сопартиец, вице-мэр Ливия Янковска.

Также членом Комитета по социальным вопросам был избран Янис Дукшинский (Латгальская партия).

Депутаты фракции «Согласия» не принимали участие в голосованиях по данным вопросам.

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