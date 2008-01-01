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Сегодня у вас может появиться склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то причины. Нет ничего более изматывающего, нежели постоянное ощущение дискомфорта. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.

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Новости Политика | 16 июля 2020 | 21:04

В думских комитетах произошла рокировка сопартийцев

D-fakti.lv

16 июля 2020 года на плановом заседании Даугавпилсской городской думы, который прошел в условиях дистанционной работы по компьютерной связи, депутаты приняли решения об изменениях в составах комитетов.

Депутаты освободили Рихарда Эйгима («Наша партия») от обязанностей члена Финансового комитета, Комитета по социальным вопросам, Комитета по развитию. Его место в комитетах заняла сопартиец, вице-мэр Ливия Янковска.

Депутаты освободили Айвара Здановского («Наша партия») от обязанностей члена Комитета по городскому хозяйству. Его место заняла сопартиец, вице-мэр Ливия Янковска. 

Также членом Комитета по социальным вопросам был избран Янис Дукшинский (Латгальская партия). 

Депутаты фракции «Согласия» не принимали участие в голосованиях по данным вопросам.

D-fakti.lv

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