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Сегодня у вас может появиться склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то причины. Нет ничего более изматывающего, нежели постоянное ощущение дискомфорта. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 16 июля 2020 | 21:04
В думских комитетах произошла рокировка сопартийцев
16 июля 2020 года на плановом заседании Даугавпилсской городской думы, который прошел в условиях дистанционной работы по компьютерной связи, депутаты приняли решения об изменениях в составах комитетов.
Депутаты освободили Рихарда Эйгима («Наша партия») от обязанностей члена Финансового комитета, Комитета по социальным вопросам, Комитета по развитию. Его место в комитетах заняла сопартиец, вице-мэр Ливия Янковска.
Депутаты освободили Айвара Здановского («Наша партия») от обязанностей члена Комитета по городскому хозяйству. Его место заняла сопартиец, вице-мэр Ливия Янковска.
Также членом Комитета по социальным вопросам был избран Янис Дукшинский (Латгальская партия).
Депутаты фракции «Согласия» не принимали участие в голосованиях по данным вопросам.
D-fakti.lv
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