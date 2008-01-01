На границе поймали контрабандистов и изъяли 60 000 сигарет

Новости Происшествия | 16 июля 2020 | 20:48

СГД, архив СГД, архив

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали в Краславском крае партию контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками.

Задержание контрабандистов в 400 метрах от границы (волость Робежниеку) происходило на основании оперативной информации. У двух граждан Латвии нашли четыре пакета с контрабандными сигаретами "Премьер".

По делу начат уголовный процесс. К подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Delfi