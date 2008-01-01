16 июля

Именины:
Эстере, Хермине / Александр, Анатолий

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Сегодня на первый план выйдут проблемы финансового порядка. Что, собственно, новостью не является - к этому давно уже все привыкли, но раздражение может вызвать.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
День
21 .. 23 C
Вечер
18 .. 20 C
Ветер
1 .. 3 м/с
пятница
Ночь
12 .. 14 C
Утро
18 .. 20 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

В Даугавпилсе компания жестоко избила и ограбила женщину, пострадавшая скончалась

2 июля в 20.30 Государственная полиция получила информацию о том, что в Даугавпилсскую региональную ...

2. Родильное отделение ДРБ не закрывается

3. Под Даугавпилсом при невыясненных обстоятельствах погиб велосипедист

4. На Новом Форштадте – активные работы по ремонту проездных дворов

5. Из-за вспышки Covid-19 в Латвии ужесточаются ограничения

6. Библиотека Центра белорусской культуры пополнилась новыми книгами

7. «Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка

8. Взятка за попытку обойти карантин: гражданин России отправлен под суд

9. Жары в этом месяце не будет — синоптики

10. PrivatBank закроет филиал в Даугавпилсе

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Происшествия | 16 июля 2020 | 20:48

На границе поймали контрабандистов и изъяли 60 000 сигарет

СГД, архив

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали в Краславском крае партию контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками.

Задержание контрабандистов в 400 метрах от границы (волость Робежниеку) происходило на основании оперативной информации. У двух граждан Латвии нашли четыре пакета с контрабандными сигаретами "Премьер".

По делу начат уголовный процесс. К подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Delfi

Добавить комментарий

 