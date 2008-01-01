16 июля
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Сегодня на первый план выйдут проблемы финансового порядка. Что, собственно, новостью не является - к этому давно уже все привыкли, но раздражение может вызвать.
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 16 июля 2020 | 20:48
На границе поймали контрабандистов и изъяли 60 000 сигарет
Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали в Краславском крае партию контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками.
Задержание контрабандистов в 400 метрах от границы (волость Робежниеку) происходило на основании оперативной информации. У двух граждан Латвии нашли четыре пакета с контрабандными сигаретами "Премьер".
По делу начат уголовный процесс. К подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
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