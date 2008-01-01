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Постарайтесь сегодня быть полезным ну если не для общества, то хотя бы для самого себя. В целом день будет удачным, но жутко скучным. Не ешьте тяжелой пищи.

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Источник: ignio.com

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Новости Латвия | 16 июля 2020 | 20:36

Латвию ждет теплый уикенд и ветреная новая неделя

В ближайшие три дня в Латвии будет доминировать антициклон, поэтому осадков не ожидается, и будет очень тепло. С новой же недели, с приходом холодных воздушных масс, погода испортится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В этот уикенд ожидается солнечная погода, днем воздух будет прогреваться до +25...+27 градусов. Под влиянием антициклона облаков будет мало, лишь в воскресенье во второй половине возможен дождь в восточных районах страны.

В начале рабочей недели жара уменьшится — в Латвию нахлынут холодные воздушные массы, и под воздействием циклона будет часто идти дождь, а ветер станет порывистым. Уже в понедельник на востоке, а со вторника и по всей территории страны ожидается дождь, местами — и гроза. Порывы южного, юго-западного ветра достигнут 15-16 м/сек.

В понедельник и вторник еще будет достаточно тепло, местами до +24...+26 градусов, но с середины недели будет уже только до +20.

LSM  

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