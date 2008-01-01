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Сегодня у вас может появиться склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то причины. Нет ничего более изматывающего, нежели постоянное ощущение дискомфорта. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.
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Новости Культура | 16 июля 2020 | 17:51
В Даугавпилсе проходит 8-й Международный симпозиум керамического искусства
Две недели интенсивной работы в студиях, проведение лекций, и публичных презентаций, подготовка к открытию заключительной выставки в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко – всё это 8-й Международный симпозиум керамического искусства «Лаборатория Керамики».
Латвийский центр современной керамики в сотрудничестве с Даугавпилсским арт- центром имени Марка Ротко с 10 по 24 июля уже восьмой раз в Даугавпилсе организует международный симпозиум керамического искусства, в котором в этом году принимают участие 14 керамиков стран Балтии: Харалдс Егодзинскис (Латвия), Моника Гедримайте (Литва), Агне Шемберайте (Литва), Ольга Мелехина (Латвия), Рудис Петерсонс (Латвия), Агнесе Сунепа (Латвия), Иева Юрка (Латвия), Лаура Пелда (Эстония), Лаури Килуск (Эстония), Уна Гура (Латвия), Лилия Зейля (Латвия), Элеонора Пастаре (Латвия), Илона Абдулаева (Латвия).
В рамках симпозиума предусмотрены различные публичные мероприятия, участвовать в которых приглашаются все заинтересованные.
23 июля в 15.00 в конференц-зале Арт-центра имени Марка Ротко эстонский керамик Лаури Килуск проведет лекцию «Поиск пути. Опыт 3D печати по глине в Академии искусств Эстонии».
24 июля в 11.00 Участники симпозиума проведут презентации, в которых ознакомят с собой, своими идеями, рассказывая также о реализованных работах во время симпозиума.
8-й Международный симпозиум керамического искусства завершится 24 июля в 16.00 открытием выставки участников симпозиума и вручением сертификатов участникам в Арт-центре имени Марка Ротко.
Вход на мероприятия бесплатный.
Мероприятие финансово поддержали: Государственный фонд культурного капитала, Даугавпилсская городская дума, Caparol.
Фото для публикации:
- Симпозиум 2020.
Контактная информация:
Валентин Петько
valentins.petjko@daugavpils.lv
+371 20207533
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