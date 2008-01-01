В школах и детских садах Даугавпилса – теплые помещения и современная мебель

Новости Общество | 16 июля 2020 | 17:49

С началом нового учебного года воспитанников детских садов и учеников городских школ ожидают приятные сюрпризы – они смогут учиться в обновленных и хорошо обустроенных помещениях. 15 июля учебные заведения с визитом посетил заместитель председателя городской думы Янис Дукшинский, который осмотрел 13 среднюю школу и 28 детский сад, в которых произошли приятные перемены.

В 13-й средней школе отремонтирован и сдан в эксплуатацию актовых зал, в котором еще со старта ремонтных работ были обнаружены повреждения конструкций пола и стены. После проведения тщательного технического обследования здания, эта часть учебного заведения была укреплена и ремонт продолжился. Теперь это помещение не только безопасно, но и красиво и удобно, так как здесь уложен паркетный пол, сделана сцена и устроена хорошая вентиляция. Кроме того, в 13-й школе по проекту улучшения учебной среды закуплена новая эргономическая мебель и другой инвентарь для каждого кабинета школы. Произведено также выравнивание и покраска стен, продуман дизайн, заменены все двери, радиаторы и элементы отопления.

Еще более серьезные изменения претерпело 28 дошкольное учебное заведение, где завершился большой проект по повышению энергоэффективности. Здесь было проведено утепление фасада, цокольного этажа, крыши, реконструированы системы отопления и вентиляции, произведена замена освещения на LED-светильники. Помимо прочих внутренних работ, обустроена современная кухня и прачечная. Документы на сдачу объекта в эксплуатацию уже переданы в Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB). Детсад еще ожидает привоза новой мебели, но уже сейчас способен приятно удивить сотрудников, которые будут работать в совершенно новых, удобных условиях.

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