Прибывших в Латвию на пароме, самолете или автобусе обяжут регистрироваться

Новости Латвия | 15 июля 2020 | 21:03

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Чтобы остановить распространение Covid-19, с 16 июля будут регистрировать каждого путешественника, который прибыл в страну, воспользовавшись услугами международного перевозчика.

Такое решение на внеочередном заседании приняло правительство, сообщает агентство LETA.

Сперва данные тех, кто прибыл на самолете, пароме или автобусе, будут собирать в бумажном формате, но за несколько недель разработают систему, благодаря которой регистрироваться можно будет электронно. Требование будет распространяться и на тех, кто прибыл в Латвию на частном самолете или яхте.

Данные будут передаваться ответственным ведомствам — Центру профилактике и контроля заболеваний, а также Госполиции. Министры договорились, что информацию уничтожат через 14 дней.

За последние 24 часа в Латвии сделали 1979 тестов на Covid-19 — и четыре оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Двое заболевших вернулись из других стран.

Один из случаев Covid-19, ранее подтвержденных в Литве — у жителя страны, который вернулся из Испании. С 3 по 9 июля он был в туристической поездке в Барселоне. Он прилетел в Рижский аэропорт, откуда сел на рейс до Вильнюса.

LSM