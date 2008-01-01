В Даугавпилсе наблюдали знак небес - гало

Новости Общество | 15 июля 2020 | 20:24

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15 июля, в полдень, в Даугавпилсе можно было наблюдать достаточно редкое в наших местах атмосферное явление - гало.

Светящееся кольцо вокруг Солнца в Даугавпилсе было ярким и отчетливо видимым. Его можно отнести к классическому 22-градусному гало вокруг Солнца, с радужной оболочкой.

Фото сделано в 12:14, место съемки - перекресток улиц Алеяс и Ригас.

По народным пр мерам, появление гало предшествует изменению погоды, к похолоданию на три недели. По другим толкованиям, появление гало не к добру...

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