15 июля
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Если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, ступайте, возможно, к вам присоединятся позже.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 июля 2020 | 20:24
В Даугавпилсе наблюдали знак небес - гало
15 июля, в полдень, в Даугавпилсе можно было наблюдать достаточно редкое в наших местах атмосферное явление - гало.
Светящееся кольцо вокруг Солнца в Даугавпилсе было ярким и отчетливо видимым. Его можно отнести к классическому 22-градусному гало вокруг Солнца, с радужной оболочкой.
Фото сделано в 12:14, место съемки - перекресток улиц Алеяс и Ригас.
По народным пр мерам, появление гало предшествует изменению погоды, к похолоданию на три недели. По другим толкованиям, появление гало не к добру...
D-fakti.lv
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