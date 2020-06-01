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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 июля 2020 | 20:23
Ушли в мир иной...
С 8 по 14 июля 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 18 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Bogačova Taisija (28.02.1952 - 08.07.2020)
Djakovs Viktors (03.03.1940 - 07.07.2020)
Fisenko Valerijs (12.11.1960 - 27.06.2020)
Gavrilovs Grigorijs (05.12.1944 - 12.07.2020)
Guļenko Nadežda (22.01.1932 - 10.07.2020)
Gusarova Tatjana (31.07.1951 - 13.07.2020)
Haritonova Aleksandra (31.03.1960 - 10.07.2020)
Izbaviteļa Ņina (24.06.1937 - 09.07.2020)
Jefimovs Ivans (03.06.1951 - 11.07.2020)
Kabanova Tatjana (28.09.1929 - 08.07.2020)
Kaļiņins Georgijs (26.03.1947 - 13.07.2020)
Kozlova Roza (20.01.1930 - 10.07.2020)
Kozlovskis Valdis (01.07.1939 - 12.07.2020)
Priedīte Inta Renāte (30.01.1931 - 13.07.2020)
Repša Raisa (04.03.1953 - 08.07.2020)
Rihters Klementijs (24.06.1932 - 08.07.2020)
Smoļakova Ludmila (24.05.1952 - 12.07.2020)
Vagele Zuzanna (22.04.1955 - 11.07.2020).
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