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Сегодня вы, возможно, вынуждены будете пожинать плоды собственной невнимательности. Смягчить последствия уже свершившегося факта практически невозможно, но можно и нужно извлечь соответствующий урок, и постараться не повторять такой ошибки ближайшие пару дней.
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Новости Экономика | 14 июля 2020 | 19:07
PrivatBank закроет филиал в Даугавпилсе
Коммерческий банк PrivatBank в рамках оптимизации сети филиалов с 18 сентября 2020 закроет филиалы в Даугавпилсе, Резекне и Валмиере.
В пресс-релизе банка сообщается, что с 18 сентября на территории Латвии продолжат работу шесть филиалов: четыре в Риге и по одному в Елгаве и Лиепае. До 18 сентября все филиалы и банкоматы будут продолжать работу в обычном режиме.
"PrivatBank продолжает развиваться и следовать за изменениями поведения клиентов. Дистанционные услуги банка становятся все более популярными, снижается число клиентов в филиалах, поэтому с 18 сентября 2020 года банк закроет филиалы в Даугавпилсе, Резекне и Валмиере", - пояснил член правления PrivatBank Матисс Криштобанс.
В первом квартале 2020 года убытки PrivatBank 1,86 млн евро. Активы банка по состоянию на конец марта 2020 года составили 181,3 млн евро.
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