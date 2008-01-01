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Новости Экономика | 14 июля 2020 | 19:07

PrivatBank закроет филиал в Даугавпилсе

Коммерческий банк PrivatBank в рамках оптимизации сети филиалов с 18 сентября 2020 закроет филиалы в Даугавпилсе, Резекне и Валмиере.

В пресс-релизе банка сообщается, что с 18 сентября на территории Латвии продолжат работу шесть филиалов: четыре в Риге и по одному в Елгаве и Лиепае. До 18 сентября все филиалы и банкоматы будут продолжать работу в обычном режиме.

"PrivatBank продолжает развиваться и следовать за изменениями поведения клиентов. Дистанционные услуги банка становятся все более популярными, снижается число клиентов в филиалах, поэтому с 18 сентября 2020 года банк закроет филиалы в Даугавпилсе, Резекне и Валмиере", - пояснил член правления PrivatBank Матисс Криштобанс.

В первом квартале 2020 года убытки PrivatBank 1,86 млн евро. Активы банка по состоянию на конец марта 2020 года составили 181,3 млн евро.

Делфи

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