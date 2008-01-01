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Тишина и спокойствие - вот чего вам будет не хватать сегодня, и именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь если он (т. е. организм) заснет посреди дня.
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Новости Общество | 13 июля 2020 | 21:47
Lavka приглашает на разговор о реэмиграции
LAVKA 18 июля начинает новый сезон с актуальной для многих темы - (ре)эмиграции, ведь многие сталкивались с тем, что их близкие или друзья уезжали работать или учиться за границу. Но в последнее время появилась приятная тенденция возвращения на родину, поэтому в этот раз на лавочке поделятся своими историями люди, вернувшиеся обратно и решившие реализовать себя и свои задумки в родном городе и за его пределами.
Своими историями будут делиться:
- Анита Озолина, руководитель котокафе “Kotoffski”;
- Елена Йонане, создательница “Escape Room Daugavpils”;
- Артем Абарас, создатель и фронтмен группы “Maffiz”;
- Юрис Шадурскис, владелец “JuRita mini zoo”.
Команда LAVKA приглашает всех 18 июля в 18:00 в амфитеатр Даугавпилсского центра Инноваций (ул.Виенибас 30). Вход бесплатный!
Язык мероприятия: русский, латышский.
Во время мероприятия будет проводиться фото и видео съемка.
Просим оценить ваше состояние здоровья и не посещать мероприятие, если у вас есть симптомы заболевания дыхательных путей, а также если вам необходимо соблюдать карантин.
Конкурс «Услуги по содействию реэмиграции в самоуправлениях» организован Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) приоритетным мероприятием на 2019–2021 годы в рамках выполнения нормативов “Закона о диаспоре” (Мероприятие по поддержке содействия реэмиграции “Региональный координатор по реэмиграции”)
*Проект LAVKA – это цикл разговоров на лавочке, посвященных различным темам, о которых будут рассказывать приглашенные гости в неформальной атмосфере.
Daugavpils.lv
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