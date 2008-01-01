Lavka приглашает на разговор о реэмиграции

Новости Общество | 13 июля 2020 | 21:47

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LAVKA 18 июля начинает новый сезон с актуальной для многих темы - (ре)эмиграции, ведь многие сталкивались с тем, что их близкие или друзья уезжали работать или учиться за границу. Но в последнее время появилась приятная тенденция возвращения на родину, поэтому в этот раз на лавочке поделятся своими историями люди, вернувшиеся обратно и решившие реализовать себя и свои задумки в родном городе и за его пределами.

Своими историями будут делиться:

- Анита Озолина, руководитель котокафе “Kotoffski”;

- Елена Йонане, создательница “Escape Room Daugavpils”;

- Артем Абарас, создатель и фронтмен группы “Maffiz”;

- Юрис Шадурскис, владелец “JuRita mini zoo”.

Команда LAVKA приглашает всех 18 июля в 18:00 в амфитеатр Даугавпилсского центра Инноваций (ул.Виенибас 30). Вход бесплатный!

Язык мероприятия: русский, латышский.

Во время мероприятия будет проводиться фото и видео съемка.

Просим оценить ваше состояние здоровья и не посещать мероприятие, если у вас есть симптомы заболевания дыхательных путей, а также если вам необходимо соблюдать карантин.

Конкурс «Услуги по содействию реэмиграции в самоуправлениях» организован Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) приоритетным мероприятием на 2019–2021 годы в рамках выполнения нормативов “Закона о диаспоре” (Мероприятие по поддержке содействия реэмиграции “Региональный координатор по реэмиграции”)

*Проект LAVKA – это цикл разговоров на лавочке, посвященных различным темам, о которых будут рассказывать приглашенные гости в неформальной атмосфере.

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