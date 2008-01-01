13 июля

Именины:
Маргарита, Маргриета / Андрей, Динара, Иван

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Тишина и спокойствие - вот чего вам будет не хватать сегодня, и именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь если он (т. е. организм) заснет посреди дня.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
18 .. 20 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
2 .. 4 м/с
вторник
Ночь
10 .. 12 C
Утро
15 .. 17 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

В Даугавпилсе компания жестоко избила и ограбила женщину, пострадавшая скончалась

2 июля в 20.30 Государственная полиция получила информацию о том, что в Даугавпилсскую региональную ...

2. Сильная жара спадет на будущей неделе

3. В Даугавпилсе открыт первый автомат с сувенирами «SANRI AAATR BOX»

4. Ушли в мир иной...

5. На этой неделе будет прохладно; во вторник ожидаются ливни

6. Родильное отделение ДРБ не закрывается

7. На Новом Форштадте – активные работы по ремонту проездных дворов

8. Под Даугавпилсом при невыясненных обстоятельствах погиб велосипедист

9. Лето не закончилось, тепло и даже жара еще вернутся

10. С 8 июля на ул.Шаура возобновляет работу суповая кухня

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 13 июля 2020 | 21:47

Lavka приглашает на разговор о реэмиграции

D-fakti.lv

LAVKA 18 июля начинает новый сезон с актуальной для многих темы - (ре)эмиграции, ведь многие сталкивались с тем, что их близкие или друзья уезжали работать или учиться за границу. Но в последнее время появилась приятная тенденция возвращения на родину, поэтому в этот раз на лавочке поделятся своими историями люди, вернувшиеся обратно и решившие реализовать себя и свои задумки в родном городе и за его пределами.

Своими историями будут делиться:

- Анита Озолина, руководитель котокафе “Kotoffski”;

- Елена Йонане, создательница “Escape Room Daugavpils”;

- Артем Абарас, создатель и фронтмен группы “Maffiz”;

- Юрис Шадурскис, владелец “JuRita mini zoo”.

Команда LAVKA приглашает всех 18 июля в 18:00 в амфитеатр Даугавпилсского центра Инноваций (ул.Виенибас 30). Вход бесплатный!

Язык мероприятия: русский, латышский.

Во время мероприятия будет проводиться фото и видео съемка.

Просим оценить ваше состояние здоровья и не посещать мероприятие, если у вас есть симптомы заболевания дыхательных путей, а также если вам необходимо соблюдать карантин.

Конкурс «Услуги по содействию реэмиграции в самоуправлениях» организован Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) приоритетным мероприятием на 2019–2021 годы в рамках выполнения нормативов “Закона о диаспоре” (Мероприятие по поддержке содействия реэмиграции “Региональный координатор по реэмиграции”)

*Проект LAVKA – это цикл разговоров на лавочке, посвященных различным темам, о которых будут рассказывать приглашенные гости в неформальной атмосфере.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 