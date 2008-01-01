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Новости Общество | 13 июля 2020 | 21:41

Даугавпилсская крепость отметит 208-ую годовщину боевого крещения

Daugavpils.lv

18 июля Даугавпилсская крепость будет отмечать 208-ую годовщину своего боевого крещения. 208 лет назад, с 1 по 3 июля (по старому стилю) 1812 года, в Даугавпилсской крепости проходило сражение, в ходе которого маршал французской армии Николя Удино напал на предмостное укрепление крепости с целью перебраться на другой берег Даугавы, захватить цитадель и угрожать Санкт-Петербургу.

В этот день в крепости будет витать атмосфера 19-ого века, а ее посетители на протяжении всего дня смогут перенестись в прошлое. В 10:00 на площади перед скульптурой Белой Лошади откроется традиционный блошиный рынок, в 11:30 перед центром Культуры и информации начнется торжественная церемония поднятия крепостного флага и открытие Николаевских ворот. В 12:00 на валу у Николаевских ворот прозвучит полуденный пушеный выстрел, в свою очередь в 12:15 в саду у дома коменданта, рядом с памятником-фонтаном, который посвящен столетию победы над французской армией, пройдет минута молчания, чтобы почтить память погибших.

На протяжении всего дня (с 11:00 до 18:00) во дворе восьмого бастиона можно будет посетить гарнизонный лагерь, осмотреть генеральские и офицерские палатки, а также поучаствовать в исторических играх.

Мероприятие будет проходить на свежем воздухе, организаторы призывают всех посетителей быть социально ответственными, не забывать соблюдать дистанцию в 2 метра и остальные меры предосторожности.

Более подробную информацию можно получить, позвонив по тел.: +371 65424043 или +371 28686331, а также написав на электронную почту: cietoksnis@daugavpils.lv.

Мероприятие организует Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости в сотрудничестве с Даугавпилсским клубом исторической реконструкции.  

Daugavpils.lv

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