13 июля
Именины:
Маргарита, Маргриета / Андрей, Динара, Иван
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Окружающие сегодня будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.
Источник: ignio.com
- День
- 18 .. 20 C
- Вечер
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1276 ()
|GBP
|0.8957 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|80.2104 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
В Даугавпилсе компания жестоко избила и ограбила женщину, пострадавшая скончалась
2 июля в 20.30 Государственная полиция получила информацию о том, что в Даугавпилсскую региональную ...
2. Сильная жара спадет на будущей неделе
3. В Даугавпилсе открыт первый автомат с сувенирами «SANRI AAATR BOX»
5. На этой неделе будет прохладно; во вторник ожидаются ливни
6. Родильное отделение ДРБ не закрывается
7. На Новом Форштадте – активные работы по ремонту проездных дворов
8. Под Даугавпилсом при невыясненных обстоятельствах погиб велосипедист
9. Лето не закончилось, тепло и даже жара еще вернутся
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 13 июля 2020 | 21:41
Даугавпилсская крепость отметит 208-ую годовщину боевого крещения
18 июля Даугавпилсская крепость будет отмечать 208-ую годовщину своего боевого крещения. 208 лет назад, с 1 по 3 июля (по старому стилю) 1812 года, в Даугавпилсской крепости проходило сражение, в ходе которого маршал французской армии Николя Удино напал на предмостное укрепление крепости с целью перебраться на другой берег Даугавы, захватить цитадель и угрожать Санкт-Петербургу.
В этот день в крепости будет витать атмосфера 19-ого века, а ее посетители на протяжении всего дня смогут перенестись в прошлое. В 10:00 на площади перед скульптурой Белой Лошади откроется традиционный блошиный рынок, в 11:30 перед центром Культуры и информации начнется торжественная церемония поднятия крепостного флага и открытие Николаевских ворот. В 12:00 на валу у Николаевских ворот прозвучит полуденный пушеный выстрел, в свою очередь в 12:15 в саду у дома коменданта, рядом с памятником-фонтаном, который посвящен столетию победы над французской армией, пройдет минута молчания, чтобы почтить память погибших.
На протяжении всего дня (с 11:00 до 18:00) во дворе восьмого бастиона можно будет посетить гарнизонный лагерь, осмотреть генеральские и офицерские палатки, а также поучаствовать в исторических играх.
Мероприятие будет проходить на свежем воздухе, организаторы призывают всех посетителей быть социально ответственными, не забывать соблюдать дистанцию в 2 метра и остальные меры предосторожности.
Более подробную информацию можно получить, позвонив по тел.: +371 65424043 или +371 28686331, а также написав на электронную почту: cietoksnis@daugavpils.lv.
Мероприятие организует Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости в сотрудничестве с Даугавпилсским клубом исторической реконструкции.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий