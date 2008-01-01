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Новости Происшествия | 13 июля 2020 | 21:20
Таможня изъяла незадекларированные 25 тысяч евро на границе с Белорусью
В Латвию из Белоруссии пытались провести 25 650 евро наличными, спрятав их в личных вещах, сообщает Таможенное управление Службы госдоходов.
12 июля на контрольном пункте в Силене таможенники обыскивали микроавтобус с украинскими номерами, приехавший из Белоруссии. Там находилось восемь человек. На вопрос о том, не везут ли они запрещенные к ввозу продукты, наличные деньги или ценные бумаги стоимостью свыше 10 000 евро, они ответили отрицательно. После проверки в карманах и сумке одного из них было найдено множество купюр по 500, 200, 100 и 50 евро.
Начат уголовный процесс по части 21 статьи 1952 Уголовного закона о недекларировании наличных средств при пересечении внешней латвийской границы.
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