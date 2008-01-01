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Новости Происшествия | 13 июля 2020 | 21:10
Даугавпилчанина обвиняют в отмывании «ирландских» 20 тысяч евро
В Даугавпилсе прокурор передал в суд уголовное дело о легализации средств, которые украдены с ирландского счета. Фигуранта дела обвиняют в отмывании 20 тыс. евро, сообщает прокуратура.
Согласно обвинению, в сентябре 2014 года мужчина договорился с лицами, личность которых расследование не установило, легализовать денежные средства, украденные со счета в Ирландии.
Обвиняемый согласился, чтобы средства перечислили на его счета, откуда он их незамедлительно снял наличными. Деньги он передал неустановленным лицам, а за это получил вознаграждение.
Он открыл два счета в Citadele и передал их данные, чтобы удаленно организовать и контролировать перечисление незаконно нажитых средств.
На счет обвиняемого перечислили 20 тыс. евро, он снял 7,8 тыс. Банк Citadele получил от ирландского банка информацию о нелегальном происхождении денег и принял решение запретить для обоих счетов дальнейшие операции.
Дело передано в суд Даугавпилса.
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