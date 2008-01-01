13 июля

Именины:
Маргарита, Маргриета / Андрей, Динара, Иван

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Тишина и спокойствие - вот чего вам будет не хватать сегодня, и именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь если он (т. е. организм) заснет посреди дня.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
18 .. 20 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
2 .. 4 м/с
вторник
Ночь
10 .. 12 C
Утро
15 .. 17 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

В Даугавпилсе компания жестоко избила и ограбила женщину, пострадавшая скончалась

2 июля в 20.30 Государственная полиция получила информацию о том, что в Даугавпилсскую региональную ...

2. Сильная жара спадет на будущей неделе

3. В Даугавпилсе открыт первый автомат с сувенирами «SANRI AAATR BOX»

4. Ушли в мир иной...

5. На этой неделе будет прохладно; во вторник ожидаются ливни

6. Родильное отделение ДРБ не закрывается

7. На Новом Форштадте – активные работы по ремонту проездных дворов

8. Под Даугавпилсом при невыясненных обстоятельствах погиб велосипедист

9. Лето не закончилось, тепло и даже жара еще вернутся

10. С 8 июля на ул.Шаура возобновляет работу суповая кухня

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Происшествия | 13 июля 2020 | 21:10

Даугавпилчанина обвиняют в отмывании «ирландских» 20 тысяч евро

rus.err.ee

В Даугавпилсе прокурор передал в суд уголовное дело о легализации средств, которые украдены с ирландского счета. Фигуранта дела обвиняют в отмывании 20 тыс. евро, сообщает прокуратура.

Согласно обвинению, в сентябре 2014 года мужчина договорился с лицами, личность которых расследование не установило, легализовать денежные средства, украденные со счета в Ирландии.

Обвиняемый согласился, чтобы средства перечислили на его счета, откуда он их незамедлительно снял наличными. Деньги он передал неустановленным лицам, а за это получил вознаграждение.

Он открыл два счета в Citadele и передал их данные, чтобы удаленно организовать и контролировать перечисление незаконно нажитых средств.

На счет обвиняемого перечислили 20 тыс. евро, он снял 7,8 тыс. Банк Citadele получил от ирландского банка информацию о нелегальном происхождении денег и принял решение запретить для обоих счетов дальнейшие операции.

Дело передано в суд Даугавпилса.

LSM

Добавить комментарий

 