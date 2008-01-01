Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 13 июля 2020 | 21:06

На 13 июля 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- администраторы отеля;

- архитектор;

- арт – терапевт;

- бармен;

- бетонщики;

- ветеринар;

- водитель автопогрузчика;

- водитель такси;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель трактора;

- водители тракторной техники;

- врачи;

- главный бухгалтер;

- горничные отеля;

- дамские парикмахеры;

- диспетчер (такси);

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- заведующий хозяйством;

- закройщик;

- жестянщики;

- изготовители мясных продуктов;

- инспектор полиции самоуправления;

- инспектор в области налогов и таможни;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники;

- инженер-проектировщик;

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер–строитель;

- инженер-электрик;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- карьерный консультант;

- коммерческие директоры;

- контролер;

- контролер швейного производства;

- консультанты по продажам;

- комплектовщики;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопеды;

- мастер производства (работа в Ливанах);

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер швейного производства;

- механик в цех;

- механик-конструктор;

- механики электромеханического оборудования;

- менеджер по деревообработке;

- монтажник вентиляционных систем;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мотажник жалюзей;

- мужской парикмахер;

- мясники (работа в Германии);

- нормировщик;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пиломатериалов;

- операторы по производству продуктов питания;

- операторы по обслуживанию клиентов;

- операторы прядильного оборудования;

- отделочники;

- официанты;

- парикмахер;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- помощник повара;

- помощник руководителя учреждения;

- преподаватель на курсах парихмахеров;

- портной;

- почтальон;

- программист;

- продавцы-консультанты;

- продавцы в магазины розничной торговли;

- продавец рынка;

- производитель мясных продуктов;

- психолог;

- работник по уходу;

- работник склада;

- разнорабочие;

- разработчик компьютерных приложений;

- руководитель участка монтажа оптических электронных устройств (работа в Ливанах);

- руководитель смены;

- ремонтные рабочие;

- репортер;

- референт;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель предприятия (металлообработка);

- руководители проектов;

- руководители смены;

- руководитель строительных работ;

- садовник;

- сантехники;

- сварщики;

- секретарь – делопроизводитель;

- сезонные рабочие в сельском хозяйстве;

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесарь судоремонта (работа в Риге);

- слесарь-монтажник;

- слесари подвижного состава;

- советник руководителя;

- социальный работник;

- социальный ментор;

- специалист систем управления качества;

- специалист коммерческой деятельности;

- специалист по коммуникации с клиентами;

- специалисты по маникюру;

- специалист по продажам;

- стоматологи;

- строители;

- строительные рабочие;

- телефонисты;

- тестировщик информационных систем;

- технический директор;

- технолог (металлообработка/машиностроение);

- технологи продуктов питания;

- токарь;

- уборщики;

- учителя английского языка;

- учитель – воспитатель;

- учитель домоводства;

- учитель дошкольного образования;

- учитель информатики;

- учитель математики;

- учитель математики и информатики;

- учитель-логопед;

- учитель музыки;

- учителя английского языка;

- учитель – руководитель хора;

- учитель профессионального образования;

- управляющий персоналом;

- чистильщик оборудования;

- финансовый аналитик;

- фрезировщик;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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