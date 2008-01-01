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Новости Общество | 13 июля 2020 | 21:05
У главы Даугавпилсского олимпийского центра — Covid-19
Тест на Covid-19 оказался позитивным у члена правления Даугавпилсского олимпийского центра Владимира Штейнберга, который сдал анализ по рекомендации Латвийской федерации футбола (ЛФФ).
Штейнберг на проходившем 3 июля конгрессе ЛФФ претендовал на должность первого вице-президента. Анализы он сдал в конце прошлой недели, а после того, как у него был выявлен Covid-19, тесты сдали и контактировавшие с ним люди. В целом протестировано 150 человек — работники Даугавпилсского олимпийского центра и члены их семей, полученные в воскресенье результаты у всех были отрицательными.
Шесть работников олимпийского центра, имевшие самый тесный контакт со Штейнбергом, находятся на домашнем карантине. Штейнберг, который также находится на самоизоляции, сообщил, что пока симптомов заболевания у него нет.
В конце прошлой недели в Даугавпилсском олимпийском центре приостановлена работа детских лагерей, однако она может возобновиться, поскольку тесты у работников отрицательные.
Rus.lsm.lv ранее сообщал, что после выявления Covid-19 у Гунтара Индриксонса, который присутствовал на конгрессе ЛФФ 3 июля, федерация организовала массовое тестирование участников, гостей конгресса и технического персонала. В целом Covid-19 был выявлен у пяти участников конгресса. В минувшие сутки в Латвии зарегистрирован один новый случай Covid-19 и одна смерть.
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