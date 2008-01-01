12 июля
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Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-либо полезным, предложите помощь, она не будет отвергнута.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 12 июля 2020 | 15:11
Под Даугавпилсом при невыясненных обстоятельствах погиб велосипедист
В субботу, 11 июля, при невыясненных обстоятельствах в Даугавпилсском каре в волости Свентес погиб велосипедист, сообщили в Государственной полиции.
Как сообщили в полиции, на проезжей части были обнаружен велосипед и труп мужчины. Полиция выясняет, что произошло.
За минувшие сутки было зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 23 пострадали — в том числе один пешеход и три велосипедиста.
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