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Сегодня вас будут отчаянно отвлекать от исполнения обязанностей, а затем корить за то, что вы что-то не успели сделать. День чреват скандалом. Старайтесь не поддаваться на провокации.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 12 июля 2020 | 15:02
Жары в этом месяце не будет — синоптики
На следующей неделе в Латвии ожидается более теплая и солнечная погода, но большой жары не прогнозируется, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные метеорологического ресурса Global Forecast System.
В середине и во второй половине месяца температура воздуха будет находиться в пределах +17..+25 градусов, а на следующей неделе воздух моет прогреться и до +27 градусов.
По ночам средняя температура составит +7..+14 градусов, а на побережье будет теплее – до +17 градусов.
Временами возможны краткосрочные дожди и грозы, но синоптики не исключают и возможности прихода циклонов, которые принесут обильные осадки. Впрочем, общее количество осадков, согласно прогнозам, будет ниже нормы.
Ожидается, что в середине июля температура будет ниже нормы. При этом долгосрочные прогнозы свидетельствуют, что и в август не должен преподнести сюрпризов в виде температурных рекордов или количества осадков.
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