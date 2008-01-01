Жары в этом месяце не будет — синоптики

Новости Латвия | 12 июля 2020 | 15:02

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На следующей неделе в Латвии ожидается более теплая и солнечная погода, но большой жары не прогнозируется, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные метеорологического ресурса Global Forecast System.

В середине и во второй половине месяца температура воздуха будет находиться в пределах +17..+25 градусов, а на следующей неделе воздух моет прогреться и до +27 градусов.

По ночам средняя температура составит +7..+14 градусов, а на побережье будет теплее – до +17 градусов.

Временами возможны краткосрочные дожди и грозы, но синоптики не исключают и возможности прихода циклонов, которые принесут обильные осадки. Впрочем, общее количество осадков, согласно прогнозам, будет ниже нормы.

Ожидается, что в середине июля температура будет ниже нормы. При этом долгосрочные прогнозы свидетельствуют, что и в август не должен преподнести сюрпризов в виде температурных рекордов или количества осадков.

LSM