11 июля

День моря в Латвии

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Сегодняшний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.

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Новости Происшествия | 11 июля 2020 | 14:09

В Даугавпилсе компания жестоко избила и ограбила женщину, пострадавшая скончалась

Пресс-фото

2 июля в 20.30 Государственная полиция получила информацию о том, что в Даугавпилсскую региональную больницу поступила женщина 1984 г.р. с тяжелыми травмами. Через несколько дней пострадавшая скончалась.

В рамках начатого уголовного процесса в течение суток были задержаны подозреваемые - мужчина 1981 г.р. и две женщины - 1994 г.р. и 1987 г.р. Задержанные ранее уже были судимы. В отношении двоих из них, 5 июля была избрана мера пресечения — арест.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, подозреваемые в частном доме в Даугавпилсе нанесли пострадавшей тяжкие телесные повреждения с целью завладеть ее вещами.

Подозреваемым грозит уголовное наказание по части четвертой статьи 176-й и части третьей статьи 125-й Уголовного закона. Им грозит от трех до 15 лет лишения свободы.

Delfi

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