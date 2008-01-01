Библиотека Центра белорусской культуры пополнилась новыми книгами

Новости Культура | 10 июля 2020 | 14:56

ЦБК ЦБК

Национальная библиотека Беларуси из своих фондов передала в дар Даугавпилсскому Центру белорусской культуры комплект новых книг в рамках благотворительной акции «Про Беларусь – белорусам зарубежья».

Книжные бандероли получены по почте. Все книги новые, отличной полиграфии, изданные в Минске. Комплект сформирован с учетом интересов широкого круга читателей. Есть популярные произведения белорусских литераторов Я.Купалы, В.Короткевича, В.Быкова. И.Мележа; детские книги, энциклопедические издания, а также методическая литература для изучения белорусского языка.

Жанна Романовская, руководитель ЦБК: «Мы очень благодарны Национальной библиотеке Беларуси за подаренные книги. Библиотека ЦБК пополнилась 20 новыми книгами современного издания. Таким образом, у белорусов зарубежья, у студентов и ученых Даугавпилса, изучающих белорусскую культуру, диаспору в Латвии, Республику Беларусь, появился доступ к большему количеству книжных источников и новинок».

Библиотека Даугавпилсского Центра белорусской культуры насчитывает около 2000 экземпляров.



Центр белорусской культуры