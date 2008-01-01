Из-за вспышки Covid-19 в Латвии ужесточаются ограничения

Новости Латвия | 10 июля 2020 | 14:49

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В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекции в течение последней недели Кабинет министров в пятницу 10 июля провел внеочередное дистанционное заседание. И принял решение ужесточить правила работы кафе и ресторанов и пребывания в общественных местах.

Министр здравоохранения Илзе Внькеле на заседании правительства 10 июля сообщила о необходимости снова ввести более строгие ограничения в местах общественного питания — для того, чтобы предотвратить новые случаи заражения Covid-19 в эти выходные, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

«Анализируя случаи заражения Covid-19 в последние дни в нашей стране, мы все же констатировали, что люди, которые в последние дня заразились новым коронавирусом, за один вечер успели посетить сразу несколько ресторанов или кафе. Они перемещались из одного ресторана, который закрывался, в другой, который еще работал. А потому мы считаем целесообразным ограничить время работы ресторанов и кафе до полуночи. К сожалению, нам придется это сделать. Мы хотели бы ввести эти ограничения уже сегодня, и до вторника этого пока будет достаточно. Это позволит снизить риск новых заражений в выходные. К сожалению, сейчас настал момент, когда нам снова стоит «закрутить гайки», чтобы предотвратить более серьезные вспышки заболевания», — сообщила министр.

Винькеле, выступая 10 июля на пресс-конференции онлайн, поблагодарила правительство за оперативные действия: Минздрав попросил созвать внеочередное заседание Кабмина, и оно состоялось в полдень пятницы:

«И тут же были приняты решения, которые возвращают нас к тому регулированию, которое было в общепите на начало июня. Зачем потребовалось отступить назад и сделать строже регулирование? Наши показатели кумулятивной заболеваемости до событий этой недели были ниже единицы (0,7-0,8) на 100 тысяч душ населения, но на этой неделе выросли до 2,8 — это все еще намного ниже порога (в 16 случаев), до которого Еврокомиссия признаёт страны безопасными, но ясно, что мы не можем позволить себе испытать настолько резкий рост.

Поэтому, оценив структуру и происхождение случаев инфицирования в последнюю неделю, мы поняли, что один из способов, которым заражение происходит, к сожалению, стали частные вечеринки в местах общепита — барах, кафе и клубах.

Мы проанализировали три вспышки, к которым привело фактически одно и то же поведение людей: люди проводили свой досуг в течение дня или двух компанией в нескольких подряд местах общественного питания и развлечений. Оттуда эта инфекция и пошла вширь».

По словам Винькеле, если потребуются новые меры ограничительного характера, они будут рассмотрены на очередном заседании правительства во вторник 14 июля.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш («Новое Единство») в ходе пресс-конференции напомнил, что и после отмены ЧС в Латвии в силе остается рекомендация часто мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции, в общественных местах при скоплении людей и в общественном транспорте — масками, а также дистанцироваться от посторонних. Глава правительства призвал сограждан пользоваться мобильным приложением Apturi Covid и тщательно соблюдать вышеупомянутые меры предосторожности.

Согласно правилам, утвержденным правительством в пятницу, заведения общепита должны в заметном месте (у входа и кассы) разместить информацию о допустимом количестве людей, которые могут одновременно находиться в заведении, сообщает LETA.

«Мы просим разместить эту информацию и на английском, чтобы она была понятной и туристам», - сказала глава Минздрава.

Кроме того, до 1 сентября планируется продлить ограничения на собрания людей в заведениях общепита. С субботы 11 июля за столиком в помещении могут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства, а на террасе не более 8 человек.

Время работы культурных, спортивных, развлекательных заведений, дискотек, заведений общепита и церквей должно начинаться не ранее 6 часов и заканчиваться не позднее 24 часов, киносеансы на открытом воздухе могут заканчиваться в два часа ночи.

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, на этой неделе заболеваемость коронавирусом в Латвии неумолимо пошла вверх: вначале было зафиксировано двое суток подряд по семь новых случаев заболевания, после чего два дня число новых случаев достигало 13 и 11 в сутки. И хуже всего то, что в ряде случаев эпидемиологическое расследование пока не выявило источник инфекции.

Предыдущий раз о двузначном числе новых инфицированных сообщалось полтора месяца назад, 23 мая: 16 случаев, все — в пансионате Mārsnēni под Валмиерой.

Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, после отмены ограничений по коронавирусу латвийские медучреждения испытывают наплыв пациентов - к медикам теперь активно обращаются люди, в период ЧС вынужденно отложившие на потом решение своих проблем со здоровьем.

Латвия отменила режим чрезвычайной ситуации с 10 июня, но необходимо продолжать соблюдать предосторожности — физическое дистанцирование и частое мытье рук. Ношение масок в общественном транспорте оставалось обязательным до начала июля.

Чтобы и после отмены режима чрезвычайной ситуации контролировать распространение Covid-19, обеспечивать дистанционные консультации и выполнение других требований, правительство 9 июня предусмотрело соответствующие правовые нормы, которые будут в силе до конца года.

Глава Минздрава Илзе Винькеле и поедставители SPKC на этой неделе неоднократно напоминали: до конца лета каждый желающий в Латвии может сдать анализ на коронавирус за счет государства. Записаться можно по номеру 8303. Если симптомов нет, можно приехать на велосипеде или общественном транспорте — если использовать маску, а также прийти пешком. Если симптомы есть, стоит предварительно связаться с семейным врачом.

LSM