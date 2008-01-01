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Новости Происшествия | 9 июля 2020 | 20:24

Взятка за попытку обойти карантин: гражданин России отправлен под суд

D-fakti.lv

В суд направлены материалы дела, начатого в отношении гражданина России, который пытался передать взятку сотруднику Государственной пограничной службы. Взятка предлагалась для того, чтобы в паспорта не проставили печати о въезде в Латвию.

Согласно данным прокуратуры, 22 июня на КПП "Силене" в Даугавпилсском крае въехал микроавтобус. Водитель обратился к пограничнику с просьбой не проставлять ему и пассажирам печати в паспортах, чтобы избежать последующего 14-дневного карантина в Австрии. За эту услугу россиянин предложил сотрудникам ГПС деньги, не называя при этом конкретную сумму.

Об этом факте пограничники незамедлительно проинформировали свое начальство. Свою вину в содеянном нарушитель признал и на условиях сделки с прокурором согласился на оплату штрафа в размере 4 300 евро. Дело будет рассмотрено в Даугавпилсском суде.

Delfi

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