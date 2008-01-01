Родильное отделение ДРБ не закрывается

Новости Общество | 9 июля 2020 | 17:29

На втором этаже Родильного отделения Даугавпилсской региональной больницы, где расположены послеродовые палаты, будут проходить ремонтные работы, поэтому режим работы Родильного отделения временно изменится.

Послеродовые палаты будут перенесены в бывшие помещения Родильного отделения, где проведены все необходимые подготовительные работы. С 13 по 27 июля будут приниматься острые пациентки, которым предстоит рождать в ближайшие часы, остальных беременных будут доставлять в другие медучреждения.

Сотрудники больницы связались со всеми беременными, подавшими заявки на роды, а также с докторами, у которых на учете стоят будущие мамы. Бригады неотложной медицинской помощи будут отвозить беременных в другие медучреждения, но Региональная больница также не будет отказывать роженицам в консультациях по поводу того, будут ли роды стремительными. Если риска не будет, пациенток повезут в Прейли или Екабпилс.

После 27 июля отделение возобновит работу в привычном режиме, будут приниматься все беременные, и только послеродовые палаты временно останутся в помещениях бывшего Родильного отделения.

Отдел общественных отношений и маркетинга Думы.

Daugavpils

