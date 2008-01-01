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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 9 июля 2020 | 17:29
Родильное отделение ДРБ не закрывается
На втором этаже Родильного отделения Даугавпилсской региональной больницы, где расположены послеродовые палаты, будут проходить ремонтные работы, поэтому режим работы Родильного отделения временно изменится.
Послеродовые палаты будут перенесены в бывшие помещения Родильного отделения, где проведены все необходимые подготовительные работы. С 13 по 27 июля будут приниматься острые пациентки, которым предстоит рождать в ближайшие часы, остальных беременных будут доставлять в другие медучреждения.
Сотрудники больницы связались со всеми беременными, подавшими заявки на роды, а также с докторами, у которых на учете стоят будущие мамы. Бригады неотложной медицинской помощи будут отвозить беременных в другие медучреждения, но Региональная больница также не будет отказывать роженицам в консультациях по поводу того, будут ли роды стремительными. Если риска не будет, пациенток повезут в Прейли или Екабпилс.
После 27 июля отделение возобновит работу в привычном режиме, будут приниматься все беременные, и только послеродовые палаты временно останутся в помещениях бывшего Родильного отделения.
Отдел общественных отношений и маркетинга Думы.
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