На Новом Форштадте – активные работы по ремонту проездных дворов

Новости Общество | 9 июля 2020 | 17:26

С самого начала лета в проездных дворах улиц Пиекрастес, Тарту и Резекнес микрорайона Новый Форштадт проходит масштабный ремонт дорожного покрытия, который осуществляет предприятие «Daugavpils Spec.ATU». Здесь происходит расширение проезжей части, увеличение числа стояночных мест, улучшение ливневой канализации, создание новых тротуаров и обновление уличного освещения. Асфальтирование тротуаров началось совсем недавно, а это значит, что вскоре асфальтом начнут покрывать и проезжую часть.

Новый Форштадт будет не единственным районом, в проездных дворах которого в этом году восстановят асфальтовое покрытие. Сразу за ним «Spec.ATU» займется микрорайонами Северный и Новое Строение: работы запланированы на улицах Вальню 33-33А и Ароду 98А-104А.

Все эти улучшения происходят в рамках трехлетней программы самоуправления по ремонту дворовых территорий и городских улиц. В этом году данная программа подходит к концу, поэтому председатель Даугавпилсской думы Игорь Прелатов уже дал Управлению коммунального хозяйства задачу по разработке плана на следующий трехлетний период.

План 2018-2020 года по асфальтированию дворов уже показал хорошие результаты, и городская дума получила позитивные оценки этой работы в разных микрорайонах города. Самоуправление намерено и впредь пристально следить за качеством дорожного покрытия, равно как и осуществлять другие свои программы по асфальтированию грунтовых дорог, расширению или строительству новых стоянок и другим улучшениям инфраструктуры.

Daugavpils

