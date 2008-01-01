8 июля
Именины:
Ада, Аделе, Антра / Давид, Дементий, Денис
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- 22 июля
Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А этого люди не любят.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 8 июля 2020 | 19:34
Руководителем предприятия “Labiekārtošana D” назначена Юлия Мамай
8 июля состоялось внеочередное собрание акционеров муниципального предприятия “Labiekārtošana D”, на котором приняты руководящие назначения.
Акционеры освободили от должности предыдущего руководителя предприятия Яниса Вагалиса, подавшего заявление об уходе.
Членом правления предприятия “Labiekārtošana D” назначена Юлия Мамай. Как сообщает сайт Даугавпилсской городской думы, на руководящую должность будет объявлен конкурс.
D-fakti.lv
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