7 июля в парке Дубровина заработала колонка с питьевой водой

8 июля
Именины:
Ада, Аделе, Антра / Давид, Дементий, Денис
Гороскоп на день
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Сегодня вы проснетесь с песнями, и в таком же состоянии ляжете спать. Вам будет везти буквально во всем.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
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