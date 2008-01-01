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Сегодня вы проснетесь с песнями, и в таком же состоянии ляжете спать. Вам будет везти буквально во всем.

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Источник: ignio.com

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Новости Общество | 8 июля 2020 | 20:19

7 июля в парке Дубровина заработала колонка с питьевой водой

Daugavpils.lv

7 июля в парке Дубровина открыли колонку с питьевой водой. Она находится недалеко от фонтана и памятника.

Колонку установили специалисты предприятия "Даугавпилс уденс". 

D-fakti.lv

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