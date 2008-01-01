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Запаситесь парочкой хороших отмазок, сегодня вам, возможно, придется оправдываться. Можно, конечно, попытаться объяснить, что претензии к вам не совсем обоснованны, однако в некоторых случаях проще и быстрее бывает демонстративно покаяться в грехах, а потом сделать все по-своему.

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Новости Происшествия | 8 июля 2020 | 19:04

Гражданин Украины пойдет под суд за попытку подкупа пограничника

Пресс-фото

Даугавпилсская прокуратура передала в суд материалы дела,начатого в отношении гражданина Украины, который обвиняется в попытке передачи взятки сотруднице Государственной пограничной службы (ГПС).

Согласно обвинительному заключению, 28 июня 2020 года на КПП Силене (Даугавпилсский край) въехал гражданин Украины, у которого не было с собой визы категории D и вида на жительство. Чтобы отвественные службы пропустили его через границу без нужных документов, он предложил сотруднице ГПС 50 евро, за что и был задержан.

Свою вину в содеянном украинец признал, поэтому прокурор запросил для него 45 суток ареста. Дело будет рассмотрено в Даугавпилсском суде.

Delfi

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