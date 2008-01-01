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Новости Культура | 8 июля 2020 | 16:52
Белорусский праздник в Вентспилсе собрал народ в купальский хоровод
3-4 июля 2020 года в Вентспилсе по приглашению местного белорусского общества «Спадчына» побывала творческая делегация Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК). Главной целью поездки и обмена опытом стало участие ансамблей «Пралески» и «Лянок» в Купальском вечере, приуроченном к XVI фестивалю Дней белорусской культуры «От Лиго до Купалы».
От Лиго до Купалы – время, когда цветы и травы наиболее полны целебной силы, время самых длинных дней и самых коротких ночей. Многие купальские обычаи и обряды напоминают, а то и повторяют лиговские.
В Вентспилсе славянские традиции празднования Ивана Купалы возрождает белорусское общество «Спадчына», которое уже шестнадцать лет подряд проводит праздник «От Лиго до Купалы».
Посол Республики Беларусь в Латвии Василий Маркович в своей речи отметил важность популяризации народных традиций и обрядов для сохранения самоидентичности белорусского народа, поздравив всех с Днем независимости РБ. Руководитель ЦБК Жанна Романовская вручила В.Марковичу праздничную корзину цветов и поздравила соотечественников с государственным праздником, а также поблагодарила организаторов за приглашение на фестиваль.
В этом году отпраздновать Купалье вместе с белорусами из Латвии и Литвы впервые приехали коллективы ЦБК. Самобытно исполненные «Лянком» белорусские танцы и хороводы, трогающие за душу песни «Пралесок», мастер-класс увлекательных купальских игр, показанных зрителям, никого не оставили равнодушными. И это не случайно, так как в Даугавпилсе проведение белорусского Купалья уже стало традиционным и исполнительское искусство накоплено годами.
Кроме самого концерта, было еще много интересных событий. Знакомство с Вентспилсом впечатлило особенно – многие просто влюбились в этот небольшой, уютный портовый город Латвии в устье реки Вента на побережье Балтийского моря. И хотя экскурсия проходила под проливным дождем, это никак не испортило настроение путешественников, а даже наоборот. Старый город в центре с Ратушной и Рыночной площадями, окруженными мощеными улочками со складскими зданиями XVII века, замок Ливонского ордена XIII века, современная набережная с многочисленными фонтанами и знаменитыми скульптурами коров – все вызвало огромный интерес. Зато море встретило лучезарным солнцем, ласковым ветерком, высокими волнами, теплыми песчаными дюнами и, конечно же, морской купальный сезон был открыт.
Поэтому мы не прощались с городом, а уезжали с надеждой вернуться сюда вновь!
Центр белорусской культуры
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