Белорусский праздник в Вентспилсе собрал народ в купальский хоровод

Новости Культура | 8 июля 2020 | 16:52

ЦБК ЦБК

3-4 июля 2020 года в Вентспилсе по приглашению местного белорусского общества «Спадчына» побывала творческая делегация Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК). Главной целью поездки и обмена опытом стало участие ансамблей «Пралески» и «Лянок» в Купальском вечере, приуроченном к XVI фестивалю Дней белорусской культуры «От Лиго до Купалы».

От Лиго до Купалы – время, когда цветы и травы наиболее полны целебной силы, время самых длинных дней и самых коротких ночей. Многие купальские обычаи и обряды напоминают, а то и повторяют лиговские.

В Вентспилсе славянские традиции празднования Ивана Купалы возрождает белорусское общество «Спадчына», которое уже шестнадцать лет подряд проводит праздник «От Лиго до Купалы».

Посол Республики Беларусь в Латвии Василий Маркович в своей речи отметил важность популяризации народных традиций и обрядов для сохранения самоидентичности белорусского народа, поздравив всех с Днем независимости РБ. Руководитель ЦБК Жанна Романовская вручила В.Марковичу праздничную корзину цветов и поздравила соотечественников с государственным праздником, а также поблагодарила организаторов за приглашение на фестиваль.

В этом году отпраздновать Купалье вместе с белорусами из Латвии и Литвы впервые приехали коллективы ЦБК. Самобытно исполненные «Лянком» белорусские танцы и хороводы, трогающие за душу песни «Пралесок», мастер-класс увлекательных купальских игр, показанных зрителям, никого не оставили равнодушными. И это не случайно, так как в Даугавпилсе проведение белорусского Купалья уже стало традиционным и исполнительское искусство накоплено годами.

Кроме самого концерта, было еще много интересных событий. Знакомство с Вентспилсом впечатлило особенно – многие просто влюбились в этот небольшой, уютный портовый город Латвии в устье реки Вента на побережье Балтийского моря. И хотя экскурсия проходила под проливным дождем, это никак не испортило настроение путешественников, а даже наоборот. Старый город в центре с Ратушной и Рыночной площадями, окруженными мощеными улочками со складскими зданиями XVII века, замок Ливонского ордена XIII века, современная набережная с многочисленными фонтанами и знаменитыми скульптурами коров – все вызвало огромный интерес. Зато море встретило лучезарным солнцем, ласковым ветерком, высокими волнами, теплыми песчаными дюнами и, конечно же, морской купальный сезон был открыт.

Поэтому мы не прощались с городом, а уезжали с надеждой вернуться сюда вновь!



Центр белорусской культуры