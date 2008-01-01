Отремонтирован Дневной центр для лиц с нарушениями душевного характера

Новости Общество | 7 июля 2020 | 20:10

6 июля руководство Социальной службы Даугавпилса, председатель комитета по Социальным вопросам Хелена Солдатенок, заместитель исполнительного директора думы Татьяна Дубина и ответственные специалисты Департамента развития посетили Дневной центр для лиц с нарушениями душевного характера по ул. Архитекту, 21.

В ходе этого визита группа ознакомилась с проведенными работами в рамках проекта по улучшению инфраструктуры для реализации плана деинституционализации, который софинансирует фонд ERAF. Дневной центр планирует возобновить прием клиентов уже со следующей недели.

Представители самоуправления и специалисты дали хорошую оценку работе строителей SIA “Belmast Būve”, которым, однако, еще нужно доделать некоторые нюансы. Воспользовавшись простоем во время чрезвычайной ситуации, во время которой в центре не было клиентов, строители смогли провести основательные работы как на территории заведения, так и внутри его. Созданы домики для занятий на свежем воздухе, тренажеры, качели, спортивная площадка, «тропа ощущений», удобный кран и даже небольшой фонтан. Установлены перила и пандусы для людей с ограниченными возможностями. Внутри здания обновлены творческие мастерские – демонтированы все старые устройства, постелен новый пол, покрашены стены, заменены потолки и проведено новое освещение. К бывшей кухне, а теперь – мастерской по обработке древесины, подведено отопление. Также отремонтированы все входы в здание.

Председатель комитета по Социальным вопросам Хелена Солдатенок:

«Мы остались довольны центром на Архитекту, 21, хотя там еще нужно доделать пару мелочей. Это очень приятно, так как до сих пор этому центру уделялось мало внимания со стороны самоуправления. При этом стоит заметить, что между Социальной службой и Дневным центром явно не хватает тесной коммуникации – стоит поработать в этом направлении. В ближайшее время мы создадим отдельную группу по вопросу всего процесса деинституционализации, так как остальные проекты этого движения застыли на месте: это и проект «3х8» на ул. Коменданта, 3 в крепости, и детский дом-приют «Приедите» и дополнительные работы по ул. 18 Новембра 354V. Все это требует пристального внимания».

По мнению Х.Солдатенок, для соответствия всем современным требованиям комфорта и эксплуатации, в Дневном центре для лиц с нарушениями душевного характера также необходимо произвести утепление здания, в особенности крыши. Это предложение будет передано в Департамент развития.

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