Предприятия города получат скидку по налогу на недвижимость

Новости Общество | 7 июля 2020 | 20:06

Реагируя на чрезвычайную ситуацию в стране, Даугавпилсская дума еще в апреле этого года утвердила обязывающие правила, определяющие порядок предоставления скидок по налогу на недвижимость для местных предприятий и организаций, хозяйственная деятельность которых пострадала из-за распространения Covid-19.

Чтобы претендовать на получение налоговой льгот в размере до 90%, до 1 июля предпринимателям нужно было подать заявку в Департамент управления недвижимым имуществом. Всего за этот период было получено 32 заявки, большинство из которых были одобрены.

Часть заявок по-прежнему рассматривается, так как для получения льгот от претендентов требуется предоставления обширной информации об их хозяйственной деятельности. Соискателем льгот требовалось доказать, что их оборот во время кризисной ситуации снизился как минимум на 30%. На скидки не могли претендовать владельцы деградирующих окружающую среду зданий, предприятия, находящиеся в стадии неплатежеспособности, банки и некоторые другие категории.

Важным моментом при предоставлении налоговых льгот было условие, что владельцы крупных торговых площадей, сдающие их под аренду, при получении скидки также предоставляли бы ее и своим арендаторам. Это снижение ставки нужно было наглядно доказать измененными договорами по аренде.

Для разных предприятий скидки по налогу на недвижимость оказались разными: кому-то благодаря самоуправлению удастся сэкономить 100 евро, а кому-то 1000 и более евро. Интересно, что на данную льготу могли претендовать и участники Латгальской Специальной экономической зоны, которые благодаря этому могли в сумме получить 100% освобождение от налога на недвижимость – среди соискателей есть и такой позитивный пример.

Напоминаем, что еще в марте Даугавпилсская городская дума приняла решение о продлении сроков уплаты налога на недвижимость за 2020 год, изменив крайние даты уплаты за каждый квартал как для физических, так и юридических лиц. Даугавпилсская городская дума и ответственные специалисты надеются, что эти и другие меры помогут бизнесменам как можно скорее вернуться к нормальным показателям коммерческой деятельности.

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