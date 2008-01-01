Полицейские-спасатели успешно прошли учения

Новости Общество | 7 июля 2020 | 20:03

В прошлую пятницу посетители центрального пляжа в Стропах могли наблюдать, как проходят учения спасателей: сотрудники полиции самоуправления сдавали экзамен, демонстрируя, как в течение интенсивного курса обучения освоены навыки спасения утопающих.

С этого года на центральном пляже в Стропах и на пляже «Stropu vilnis» дежурит подразделение Полиции самоуправления, объединяющее в себе сразу несколько функций: сотрудники следят за общественным порядком и заботятся о безопасности отдыхающих. Все они прошли серьёзную подготовку, которая включала в себя тренировки на открытой воде в холодные зимние месяцы, спасение утопающих и оказание первой помощи, плавание в обмундировании, ныряние, 2-х километровый заплыв в открытой воде и многие другие задания.

Представители Латвийской ассоциации пляжных спасателей, которые оценивали работу Даугавпилсских полицейских-спасателей, отметили, что наши специалисты показали высокий результат и наверняка смогут быстро и чётко отреагировать в чрезвычайной ситуации.

Хотя спасатели прекрасно подготовлены к различным ситуациям, отдыхающим стоит помнить, что их безопасность, в первую очередь, зависит от них самих. Чтобы весёлый отдых не обернулся трагедией, необходимо соблюдать установленные ограничения и слушать указания спасателей: ни в коем случае нельзя заплывать за буйки, прыгать головой в воду, нырять в незнакомом месте, перед купанием всегда нужно оценить свои силы и состояние здоровья, родители должны очень внимательно следить за детьми, ведь, как отмечают специалисты Латвийской ассоциации пляжных спасателей, для того, чтобы произошло непоправимое, порой достаточно отвлечься всего лишь на пару секунд. Главной причиной несчастий на воде, по наблюдению опытных спасателей, смело можно назвать употребление алкоголя: захмелевший человек просто не в состоянии адекватно оценить ситуацию и совершает необдуманные поступки. Необдуманным поступком определенно можно назвать и заплывание на глубину, даже если пловец совершенно трезв.

Посты полицейских-спасателей расположены на двух Стропских пляжах. Если вы стали очевидцем несчастья, произошедшего в другом водоеме, о произошедшем незамедлительно надо сообщать в Государственную пожарно-спасательную службу, позвонив по телефону 112. Когда это сделано, можно пробовать оказать помощь утопающему, бросив ему плавучий предмет, протянув палку или веревку. Однако помните, что бросаться самому в воду и приближаться к тонущему нельзя ни в коем случае: человек в панике, инстинктивно борясь за жизнь, легко может утянуть под воду того, кто пытается ему помочь.

Будем соблюдать элементарные меря предосторожности, чтобы у спасателей было меньше работы, а это лето запомнилось только приятными событиями.

Daugavpils

