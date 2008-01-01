Концерт «Белорусское Купалье» прошел в онлайн-режиме

Новости Культура | 7 июля 2020 | 15:29

ЦБК ЦБК

Традиционно в начале июля белорусы Даугавпилса дарят горожанам праздничный концерт, посвящённый белорусскому народному празднику «Купалье». В этом году концерт прошёл в режиме онлайн. 7 июля 2020 года на платформе Youtube, а также на официальной странице Центра белорусской культуры в Facebook появилась видеозапись концерта «Белорусское Купалье».

В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, народный праздник «Купалье» в Даугавпилсе пришлось перенести в интернет. Однако концерт и праздник в Центре белорусской культуры состоялись: творческие коллективы собрались для видеозаписи, чтобы подарить зрителям праздничное настроение.

Вместо живых выступлений вы можете увидеть на экранах своих мониторов коллективы ЦБК: ансамбль народной песни «Купалинка» (рук. В.Петров), детскую студию «Скарбница» (рук. А.Лукашенок), танцевальный ансамбль «Лянок» (рук. М.Медунецкая), хоровую капеллу «Спадчына» (рук. Я.Юзефович) и вокальный ансамбль «Пралески» (рук. А.Лукашенок), а также ведущую – Жанну Романовскую, руководителя ЦБК. Народные мотивы, любимые песни и танцы, а также купальские игры – все это вы сможете увидеть в режиме онлайн.

Для коллективов Центра белорусской культуры запись концерта стала праздничным событием, так как данное мероприятие собрало самодеятельных артистов после длительного карантинного перерыва.

Надеемся, что концерт «Белорусское Купалье» оставит приятные впечатления и эмоции.

Посмотреть видео можно на платформе Youtube: https://youtu.be/f4KuRtJLDe4



Центр белорусской культуры