6 июля
Всемирный день поцелуя
Именины:
Анрийс, Аркадийс / Агриппина, Антон, Артемий
Гороскоп на день
Близнецы
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- 21 июня
Сегодня вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что вы рассчитывали.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 июля 2020 | 21:55
С 8 июля на ул.Шаура возобновляет работу суповая кухня
Социальная служба Даугавпилса информирует, что с 08.07.2020. в помещениях Социального приюта на ул. Шаура, 23 возобновляет работу суповая кухня.
Время работы: в будние дни с 13.00-14.00. Вход со стороны улицы.
Всем клиентам просьба придерживаться двухметровой дистанции друг от друга.
Daugavpils.lv
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