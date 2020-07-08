6 июля

Всемирный день поцелуя

Именины:
Анрийс, Аркадийс / Агриппина, Антон, Артемий

Гороскоп на день

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21 мая
- 21 июня

Сегодня вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что вы рассчитывали.

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Источник: ignio.com

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Новости Общество | 6 июля 2020 | 21:55

С 8 июля на ул.Шаура возобновляет работу суповая кухня

eda.ru

Социальная служба Даугавпилса информирует, что с 08.07.2020. в помещениях Социального приюта на ул. Шаура, 23 возобновляет работу суповая кухня.

Время работы: в будние дни с 13.00-14.00. Вход со стороны улицы.
Всем клиентам просьба придерживаться двухметровой дистанции друг от друга.

Daugavpils.lv

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