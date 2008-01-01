В американском центре — «золотые поля Латгалии»

Новости Культура | 6 июля 2020 | 21:32

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В Информационном центре США Латгальской центральной библиотеки недавно открылась небольшая выставка резекненского художника Павла Остапцева «В золотых полях Латгалии». Он отобрал для показа 12 картин, преимущественно — пейзажи.

«Библиотека давно предлагала мне выставку, и это она выбрала американский центр. Персональных экспозиций в Даугавпилсе у меня не было, хотя я участвовал в коллективной выставке художников Латгальского региона в Арт-центре имени Марка Ротко и выставлялся в городском музее — еще в советское время и тоже не один. Двенадцать картин – это очень мало, я просто решил показать любимые пейзажи. Для сравнения: выставка с таким же названием проходила в Резекне, и там было 112 картин – почувствуйте разницу. Я открыт всем предложениям, я свободный художник — спокойно рисую в свое удовольствие. Есть небольшая группа учеников: они с детства хотели научиться рисовать, но только выйдя на пенсию, смогли реализовать свою мечту. Я им помогаю.

Чрезвычайную ситуацию я пережил спокойно. Где-то прочитал шутку: самая защищенная от коронавируса профессия —лесорубы. Художники на втором месте. Мы ведь выходим в люди только на открытиях выставок, в остальное время уединенно работаем — наедине с природой, Богом и своими мыслями», — сказал Rus.Lsm.lv в телефонном разговоре художник.

Павел Остапцев родился в Резекне. В 70-х годах прошлого века закончил Пензенское художественное училище имени К. Савицкого и вернулся в родной город. С 1984 года состоит в Союзе художников Латвии. Выставлялся в Латвии, Литве, Беларуси, России, Грузии, Польше, Великобритании. Работы П. Остапцева включены в альбом-каталог International Contemporary Artists, выпущенный в Нью-Йорке в 2013 и 2015 годах, также их можно увидеть в ежегодном журнале Hidden Treasure Art Magazine, изданном в Лондоне в 2014 году.

Выставка «В золотых полях Латгалии» (Latgales zelta druvas) открыта до 28 августа.

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