Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 6 июля 2020 | 21:30

На 7 июля 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- администратор отеля;

- администратор в офисе;

- архитектор;

- арт – терапевт;

- бетонщики;

- библиотекари;

- ветеринар;

- водитель такси;

- водители грузовых автомобилей;

- водители тракторной техники;

- врачи;

- горничный отеля;

- дамские парикмахеры;

- директор Медумской школы;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- заведующие дошкольных учебных заведений;

- закройщик;

- жестянщик;

- изготовитель мясных продуктов;

- инспектор полиции самоуправления;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер-проектировщик;

- инженер–строитель;

- инженер-электрик;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- карьерный консультант;

- кольщик дров;

- коммерческие директоры;

- контролер швейного производства;

- комплектовщик;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер швейного производства;

- механик в цех;

- механик-конструктор;

- механики электромеханического оборудования;

- менеджер по деревообработке;

- металлообработчик;

- монтажник вентиляционных систем;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мотажник жалюзей;

- мужской парикмахер;

- мясник (работа в Германии);

- нормировщик;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- оператор покраски металла (работа в Риге);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пиломатериалов;

- операторы по производству продуктов питания;

- отделочники;

- официант;

- парикмахер;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- помощник повара;

- преподаватель на курсах парихмахеров;

- портной;

- программист;

- продавцы-консультанты;

- продавец в магазин розничной торговли;

- продавец рынка;

- производитель мясных продуктов;

- психолог;

- разнорабочие;

- разработчик компьютерных приложений;

- руководитель участка монтажа оптических электронных устройств (работа в Ливанах);

- ремонтный рабочий;

- репортер;

- референт;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель предприятия (металлообработка);

- руководители проектов;

- руководители смены;

- руководитель строительных работ;

- садовник;

- сантехники;

- сварщики;

- секретарь – делопроизводитель;

- сезонные рабочие в сельском хозяйстве;

- сельскохозяйственные рабочие;

- складской работник;

- скотники;

- слесари;

- слесарь судоремонта (работа в Риге);

- слесарь-монтажник;

- слесари подвижного состава;

- советник руководителя;

- социальный работник;

- специалист систем управления качества;

- специалист по маникюру;

- специалист по продажам;

- старший библиотекарь;

- стоматолог;

- строители;

- строительный рабочий;

- телефонисты;

- тестировщик информационных систем;

- технический директор;

- технический специалист;

- технолог;

- технологи продуктов питания;

- токарь;

- уборщики;

- укладчик кабеля;

- учитель – воспитатель;

- учитель домоводства;

- учитель дошкольного образования;

- учитель латышского языка и литературы;

- учитель информатики;

- учитель истории и социальных наук;

- учитель математики;

- учитель математики и информатики;

- учитель начального образования;

- учитель-логопед;

- учитель музыки;

- учитель английского языка;

- учитель – руководитель хора;

- учитель профессионального образования;

- чистильщик;

- финансовый аналитик;

- фрезировщик;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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