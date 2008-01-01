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Новости Латвия | 6 июля 2020 | 21:20

Лето не закончилось, тепло и даже жара еще вернутся

D-fakti.lv

На этой неделе ожидается по-осеннему прохладная погода – прохладнее всего будет в среду и, возможно, в субботу. Но списывать лето еще рано, впереди ожидаются теплые, солнечные и даже жаркие дни, считает синоптик Том Брицис.

Ровно год назад на Видземской возвышенности была зафиксирована температура в 8,6 градусов. «Настолько холодно на этой неделе точно не будет», - говорит Том Брицис, отметив, что хотя со вторника до четверга и будет ощущаться, что температура упала, тепла будет достаточно.

На этой неделе летняя прохлада ожидается по всей Европе, а жаркими эти дни будут только в ее южной части. При этом на большей части Латвии температура не достигнет даже 20 градусов – она будет держаться в районе +16..+18 градусов.

Брицис отмечает, что практически ежедневно будут идти дожди, но не слишком сильные. Впрочем, в некоторых районах количества влаги хватит для появления грибов.

«Процессы, которые позволяют нам надеяться на более теплую погоду в будущем, начнутся уже в конце этой недели. И то, что у нас еще есть надежды на более теплые дни, показывает следующее число – наиболее высокая температура в 31,4 градуса была зарегистрирована в окрестностях Саулкрасты 18 июня. И если посмотреть на предыдущие годы, самые жаркие дни фиксировались позже – в июле и даже в августе. И они были еще жарче, что дает нам все основания надеяться на возвращение теплой погоды», - пояснил Брицис.

LSM

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