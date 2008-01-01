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Новости Латвия | 5 июля 2020 | 22:36

В понедельник в Латгале будет пасмурно, а в Курземе ожидается солнце

D-fakti.lv

В ночь на понедельник небо над Латвией будет затянуто облаками, а в понедельник на западе и востоке страны погода будет различаться - пока в Латгале будет облачная погода с дождем, в Курземе будет светить солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью большая часть неба над Латвией будет затянута облаками, во многих районах пройдет кратковременный дождь, однако с середины ночи на западе временами небо будет проясняться. Ожидается слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, а на побережье - умеренно сильный ветер, скорость порывов которого будет достигать 15-19 м/с. Температура упадет до отметки +13...+17 градусов, местами в восточных районах температура не опустится ниже +17...+20 градусов.

В Риге ночью минимальная температура воздуха составит +15...+17 градусов.

Днем в восточных районах Латвии сохранится преимущественно пасмурная погода, временами ожидается дождь, а в западной части страны часто будет выглядывать солнце, осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-западный, южный ветер. В прибрежных районах, а также местами в Курземе и Видземе скорость его порывов составит до 15-18 м/с. Температура воздуха составит лишь +17...+22 градуса.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.

Delfi

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