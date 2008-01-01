В Даугавпилсе прошел траурный митинг, посвященный жертвам Холокоста

Новости Общество | 5 июля 2020 | 22:24

D-fakti.lv D-fakti.lv

4 июля в Латвии отмечается День памяти жертв геноцида еврейского народа. В этом году он выпал на субботу, поэтому траурные мероприятия в Даугавпилсе прошли накануне – вечером в пятницу.

По многолетней традиции горожане собрались у Межциемского мемориала. В конце 80-х годов прошлого века в Погулянском лесу Даугавпилса случайно нашли кости и остатки детской обуви. Начались раскопки, и 9 июля 1989 года на Братском кладбище в Межциемсе прошло перезахоронение останков узников Даугавпилсского гетто, расстрелянных в 1941-1942 годах. А 9 ноября 1991 года на месте расстрела открылся мемориал с 18 символическими плитами в память о погибших евреях 18 стран Европы.

«До начала войны в Даугавпилсе жило примерно 11 тысяч евреев, к концу осталось около сотни. Наша скорбь безгранична, нет у нее берегов, и время ее не лечит. Мы помним и тех, кто, рискуя жизнью, спасал евреев. Известны 25 даугавпилчан, удостоенных звания праведников народов мира, но, увы, никого из них уже нет в живых. А ведь были и неизвестные герои. Я очень признательна всем, кто пришел сегодня почтить память жертв чудовищного преступления ХХ века – Холокоста», - сказала Rus.Lsm.lv глава еврейской общины Даугавпилса Рива Урютова.

На траурном мероприятии прозвучали поминальные молитвы, одну из них прочитал старейший член местной еврейской общины Самуил Глезеров, недавно отметивший столетие. Актриса народного театра «Искатель» Алла Терехова и участники молодежного театра «Маски» церкви «Новый завет» подготовили музыкально-поэтическую композицию, посвященную Холокосту. Выступавшие на митинге депутаты самоуправления, дипломаты, представители религиозных и национально-культурных обществ говорили о необходимости помнить о страшных событиях и прилагать все усилия, чтобы подобное никогда не повторилось.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов.

Как уже писал Rus.Lsm.lv, Даугавпилс был захвачен германской армией 26 июня. Первым значительным местом уничтожения евреев стал так называемый железнодорожный садик за городской тюрьмой: в нем до 13 июля 1941-го года специальной немецкой командой при участии местных охранников было убито 1150 человек.

Пятнадцатого июля 1941 года последовал приказ о том, что всё еврейское население в течение десяти дней должно переселиться в предмостное укрепление. Там было создано гетто. Туда согнали около 15 тыс. человек из Даугавпилса и других населенных пунктов Латгалии.

Крупнейшие акции по уничтожению евреев были проведены 28 июля, 1, 18 и 19 августа. Было убито около девяти тыс. человек. Еще одна акция прошла 8–10 ноября 1941 года. В этой акции, кроме немцев и местных полицейских, была задействована и «команда» Виктора Арайса. Было уничтожено от 1000 до 3000 евреев.

К началу декабря 1941 года в гетто оставалось 962 человека. В мае 1942-го при участии арайсовцев и местных полицейских было уничтожено почти 500 людей. Оставшихся в живых перевели в Даугавпилсскую крепость - работать в мастерских.

В 1943 году последних узников отправили в Ригу и в Эстонию; осенью 1944 года на пароходах доставили в Польшу и распределили по разным концлагерям. Выжили примерно 100 человек, часть из которых вернулась в Даугавпилс.

LSM