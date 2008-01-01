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Сегодня вы можете почувствовать себя потерянным. Постарайтесь провести вечер в компании людей, которые хорошо к вам относятся, это поможет немного скрасить неприятное впечатление от прошедшего дня.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 5 июля 2020 | 22:21
В Даугавпилсе прошел флешмоб «Виват, Беларусь!»
Накануне главного праздника белорусской государственности – Дня независимости, который отмечается сегодня, 3 июля, — Центр белорусской культуры (ЦБК) и белорусское общество «Уздым» провели в генконсульстве Беларуси в Даугавпилсе флешмоб, рассказала Rus.Lsm.lv руководитель ЦБК и «Уздыма» Жанна Романовская.
«Мы решили поздравить Беларусь с праздником в таком нестандартном формате. Взрослые и дети — участники нашей студии «Скарбница», в национальных костюмах и с шарами в цветах белорусского флага прошлись по улицам. В генеральном консульстве нас ждали и. о. генерального консула Беларуси в Даугавпилсе Евгения Борткевич и другие дипломаты. Мы подарили им цветы, дети спели песню «Беларусь чароўная» и запустили в небо шары. Дипломаты для ребят провели познавательную экскурсию по зданию генконсульства», — рассказала Романовская.
Нынешнее лето у даугавпилсских белорусов очень плотно насыщено мероприятиями: уже в пятницу, 3 июля, они отправились в Вентспилс на праздник «От Лиго до Купалья».
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