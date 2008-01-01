4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
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Сегодня, задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ. Впрочем, вы и сами будете нынче отличаться некоторой нерешительностью. Зачем же требовать от окружающих чего-то иного?
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости В мире | 3 июля 2020 | 07:05
Белорусские визы стали еще более доступными
Информируем, что 1 июля 2020 г. вступило в силу подписанное 8 января 2020 г. Соглашение между Республикой Беларусь и Европейским Союзом об упрощении выдачи виз, сообщается в пресс-релизе Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе.
Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. Кроме того, увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличен в два раза: с 90 дней в году до 180.
Для граждан стран Европейского союза, а также лиц, документированных властями Латвии, Литвы и Эстонии проездными документами для лиц без гражданства и паспортом «негражданина» изменены ставки консульского сбора: 35 евро за рассмотрение визового ходатайства в обычном порядке (5 рабочих дней) и 70 евро за рассмотрение визового ходатайства в срочном порядке (2 рабочих дня).
Консульский сбор для граждан других стран, лиц без гражданства и беженцев составляет 60 евро – за рассмотрение документов в обычном порядке (5 рабочих дней) и 120 евро – в срочном порядке.
Несовершеннолетние граждане стран ЕС, а также неграждане Литвы и Эстонии до 12 лет освобождаются от уплаты консульского сбора, несовершеннолетние неграждане Латвии – до 6 лет, несовершеннолетние граждане других стран, лица без гражданства, беженцы – до 14 лет.
Визовая анкета изменена для граждан всех стран!
по ссылке: http://latvia.mfa.gov.by/ru/consular_issues/visas/form/
Подробная информация по основаниям для получения виз и новым правилам их выдачи будет размещена на стендах и сайте загранучреждения в ближайшее время.
Консультации по телефону: 65420965, 65424262, 65420900.
Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе
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