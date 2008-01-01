4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

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Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.

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Новости Общество | 3 июля 2020 | 07:04

Скончался экс-мэр Даугавпилса Алексей Видавский

LETA

1 июля скончался бывший мэр Даугавпилса и депутат 8-го и 9-го Сейма Алексей Видавский, сообщается на сайте Даугавпилсского самоуправления.

Алексей Видавский родился в Даугавпилсе 19 сентября 1943 года. Он окончил 3-ю Даугавпилсскую среднюю школу, после чего начал работу на заводе химического волокна в Даугавпилсе.

В 1975 году получил высшее образование в Рижском политехническом институте. Позже занимал должность заместителя директора завода химволокна.

С 1994 по 2001 год Видавский был мэром Даугавпилса.

В 2002 году он был избран в 8-й Сейм от объединения «За права человека в единой Латвии», а в 2006 году - в 9-й Сейм по списку «Центра согласия».

Видавский был удостоен звания почетного жителя Даугавпилса.

LSM

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