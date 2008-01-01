4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня вы будете той скалой, что стоит недвижимо посреди самой жуткой бури. К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой, просто желая вашего внимания. Не отталкивайте этих людей.
Источник: ignio.com
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 20 .. 22 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1224 ()
|GBP
|0.9012 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|80.2153 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Сильная жара спадет на будущей неделе
До конца текущей недели сохранится жаркая, частично облачная погода, прогнозирует Латвийский центр о ...
2. В Даугавпилсе открыт первый автомат с сувенирами «SANRI AAATR BOX»
4. На этой неделе будет прохладно; во вторник ожидаются ливни
5. Мэром Даугавпилса избран Игорь Прелатов
6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
7. Маски в общественном транспорте с 1 июля носить не обязательно
8. За время длинных выходных утонули 11 человек
9. Парад Победы в Москве прошел со спецэффектами и рекордным количеством техники
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 3 июля 2020 | 00:45
К выходным потеплеет, но следующая неделя будет "осенней"
До конца недели температура воздуха будет держаться в районе +18..+23 градусов, а начиная с воскресенья похолодает и будет пасмурно.
До воскресенья после обеда будет тепло — +18..+23 градуса, в Земгале и Латгале временами +24..+26 градусов. В четверг местами будет дождливо, а пятница и суббота в большей части страны будут солнечными и без осадков. В воскресенье возможен дождь.
Ночью температура опустится до +11..+16 градусов, местами до +8..+10 градусов. В основном всю неделю будет дуть юго-западный ветер, порывы временами будут достигать 15-19 метров в секунду.
В начале следующей недели в Латвию придёт атлантический циклон. Во вторник и в среду погода будет почти осенней — пасмурной, дождливой и ветреной. Температура, возможно, не будет превышать 20 градусов.
Добавить комментарий