4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний

Гороскоп на день

Овен
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Сегодня вы будете той скалой, что стоит недвижимо посреди самой жуткой бури. К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой, просто желая вашего внимания. Не отталкивайте этих людей.

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Новости Латвия | 3 июля 2020 | 00:45

К выходным потеплеет, но следующая неделя будет "осенней"

D-fakti.lv

До конца недели температура воздуха будет держаться в районе +18..+23 градусов, а начиная с воскресенья похолодает и будет пасмурно.

До воскресенья после обеда будет тепло — +18..+23 градуса, в Земгале и Латгале временами +24..+26 градусов. В четверг местами будет дождливо, а пятница и суббота в большей части страны будут солнечными и без осадков. В воскресенье возможен дождь.

Ночью температура опустится до +11..+16 градусов, местами до +8..+10 градусов. В основном всю неделю будет дуть юго-западный ветер, порывы временами будут достигать 15-19 метров в секунду.

В начале следующей недели в Латвию придёт атлантический циклон. Во вторник и в среду погода будет почти осенней — пасмурной, дождливой и ветреной. Температура, возможно, не будет превышать 20 градусов.

Делфи

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