Латвийцы за границей смогут обращаться в консульства Литвы и Эстонии, если нет латвийского

Новости Латвия | 3 июля 2020 | 07:02

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Вступила в силу обновленная консульская конвенция стран Балтии, которая позволяет жителям Латвии в государствах Европейского союза (ЕС), где нет представительств Латвии, обращаться в дипломатические и консульские представительства Эстонии или Литвы, сообщает ЛЕТА.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, соглашение между правительствами Латвии, Эстонии и Литвы о консульской помощи и сотрудничестве заменит соглашение между правительствами стран Балтии, подписанное в Вильнюсе в феврале 1999 года, которое устарело и противоречило существующей правовой базе.

В министерстве отметили, что обновленная консульская конвенция дает возможность организовать сотрудничество между консульскими службами трех стран Балтии в соответствии с современными потребностями. Она предусматривает право на сотрудничество в предоставлении консульской помощи не только в третьих странах, но и в странах ЕС.

Специальная конвенция распространяется также на неграждан Латвии и Эстонии.

В новой конвенции более подробно изложены стандарты консульской помощи в таких областях, как помощь в случае серьезных аварий и несчастных случаев, смерти или репатриации, совершения преступления, задержания или заключения под стражу и др.

Соглашение было подписано 6 декабря 2019 года в Риге во время встречи премьер-министров стран Балтии.

Delfi